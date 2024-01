USA odsúdili výzvy izraelských ministrov na vysťahovanie Palestínčanov

Washington 3. januára (TASR) - Spojené štáty v utorok odsúdili kontroverzné vyjadrenia dvoch izraelských ministrov, podľa ktorých by mali byť Palestínčania podporovaní v emigrácii z Gazy. Zároveň by sa podľa nich do tejto enklávy mali vrátiť židovskí osadníci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Washington odsudzuje nedávne vyhlásenia izraelských ministrov Itamara Ben-Gvira a Becalela Smotriča, ktorí podporujú vysťahovanie Palestínčanov z Gazy, uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller.



"Takáto rétorika je buričská a nezodpovedná," vyhlásil Miller. Zároveň zopakoval "jasný, stály a jednoznačný" postoj Spojených štátov, že Pásmo Gazy je palestínskym územím a ním aj ostane. Budúcnosť tohto územia však už nie je v rukách militantného hnutia Hamas, pričom by sa tam nemala nachádzať nijaká teroristická skupina, ktorá by mohla ohrozovať Izrael, dodal hovorca.



Ben-Gvir, izraelský minister národnej bezpečnosti, vyzval v pondelok na rýchle riešenie na podporu emigrácie obyvateľov Gazy. Odchod Palestínčanov a opätovné založenie izraelských osád je podľa Ben-Gvira "správne, spravodlivé, morálne a ľudské riešenie". Obdobne sa o deň skôr vyjadril aj izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič.



Izrael stiahol svojich vojakov a osadníkov z Pásma Gazy v roku 2005, čím sa skončila izraelské prítomnosť na tomto území, ktorá tam pretrvávala od roku 1967. Izrael si však aj po tomto zachoval takmer úplnú kontrolu nad hranicami Pásma Gazy.



Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua od začiatku vojny s Hamasom oficiálne nenaznačila, že by mala v pláne vysťahovať Gazanov alebo poslať späť do Pásma Gazy izraelských osadníkov, upozorňuje AFP.