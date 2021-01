USA odsúdili zásahy polície na protestoch za prepustenie Navaľného

Washington 31. januára (TASR) - Spojené štáty v nedeľu odsúdili "tvrdý" zásah ruskej polície proti demonštrantom, ktorí sa druhý víkend po sebe zhromaždili vo viacerých mestách a žiadali prepustenie prominentného opozičného politika Alexeja Navaľného. Na Twitteri sa tak vyjadril americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorého citovala agentúra AFP.



"USA odsudzujú pretrvávajúce použitie drsných taktík ruských úradov proti pokojným protestujúcim a novinárom," napísal Blinken. Zároveň opätovne vyzval na prepustenie demonštrantov, ktorí boli podľa neho zadržaní, aj keď len "konali na základe svojich ľudských práv".



Demonštrácií, ktoré sa odohrali vo viacerých mestách vrátane Moskvy, Petrohradu či Vladivostoku, sa v nedeľu zúčastnili tisíce ľudí. Podľa aktivistov polícia na oficiálne nepovolených protestoch zadržala už viac ako 1600 ľudí.



V centre Moskvy úrady prijali bezprecedentné bezpečnostné opatrenia, keď uzavreli stanice metra v okolí Kremľa, prerušili autobusovú dopravu a nariadili zatvorenie reštaurácií a obchodov.



Polícia uzavrela aj námestie pri sídle Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), kam Navaľného tím pôvodne zvolal demonštráciu. Tú preto preložili na iné námestie, kam sa následne presunuli aj početní policajti, ktorí náhodne odvádzali ľudí do policajných autobusov.



Stúpenci Navaľného, ktorého umiestnili do väzby pred dvoma týždňami po návrate z Nemecka po päťmesačnom zotavovaní sa z otravy, avizovali na túto nedeľu protestné akcie v približne 100 mestách. Počas demonštrácií z minulej soboty, ktoré boli najrozsiahlejšími v Rusku za celé roky, zadržali podľa aktivistov okolo 4000 osôb. Väčšinu neskôr prepustili, viacerým však dali pokuty alebo ich ponechali vo väzbe pre obvinenia z trestných činov.



Ruské ministerstvo vnútra túto sobotu znova varovalo pred účasťou na nedeľňajších protestoch s tým, že účastníci môžu čeliť obvineniam z porušovania epidemiologických opatrení, no tiež účasti na hromadných výtržnostiach, za čo hrozí osem rokov väzenia, alebo násilia voči polícii s trestnou sadzbou do 15 rokov väzenia.