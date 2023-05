USA odsúdili zatknutie bývalého zamestnanca svojej misie v Rusku

Washington 16. mája (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí USA v utorok dôrazne odsúdilo zatknutie bývalého zamestnanca misie Spojených štátov v Rusku. Obvinenia, že zadržaný ruský občan Robert Šonov nelegálne spolupracoval s cudzincami, označil Washington za ničím nepodložené, informovala agentúra Reuters.



Ruská štátna tlačová agentúra TASS v pondelok uviedla, že Šonova zadržali v meste Vladivostok na ruskom Ďalekom východe. Previezli ho do moskovskej väznice Lefortovo, ktorá je vyhradená pre podozrivých zo spáchania závažných trestných činov vrátane špionáže.



Hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Matthew Miller vo svojom vyhlásení spresnil, že Šonov je ruský štátny príslušník, ktorý bol viac ako 25 rokov zamestnancom amerického generálneho konzulátu vo Vladivostoku. Pracoval tam až do roku 2021, keď Rusko nariadilo americkej misii, aby prestala zamestnávať ruských občanov.



V čase svojho zadržania Šonov pracoval v spoločnosti, ktorá mala zmluvu na poskytovanie služieb pre veľvyslanectvo USA v Moskve. Jeho úlohou bolo zostavovať súhrny správ ruských médií, uviedol Miller a dodal, že táto dohoda bola v súlade s ruskými zákonmi a nariadeniami.



Agentúra TASS v pondelok citovala zdroj z prostredia orgánov činných v trestnom konaní, ktorý uviedol, že po výsluchu bol Šonov obvinený zo spáchania trestného činu "dôverná spolupráca s cudzím štátom, medzinárodnou alebo zahraničnou organizáciou", za ktorý hrozí až osem rokov väzenia.



Americký konzulát vo Vladivostoku je zatvorený od decembra 2020 v dôsledku napätých vzťahov medzi Washingtonom a Moskvou, ktoré sa ešte viac zhoršili po invázii ruskej armády na Ukrajinu vo februári minulého roku, uvádza TASR.



Ruská tajná služba FSB koncom marca pre podozrenie zo špionáže zadržala novinára Evana Gershkovicha z amerického denníka Wall Street Journal. Biely dom to označil za absurdný a nezákonný krok.