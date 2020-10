USA odsúhlasili dohodu o predaji zbraní Taiwanu

Washington 22. októbra (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo predaj troch systémov zbraní Taiwanu v hodnote 1,8 miliardy dolárov (viac ako 1.518.731.000 eur), informovala vo štvrtok agentúra Reuters.



Predaj zahŕňa raketový systém na báze nákladných vozidiel HIMARS, rakety vzduch-zem SLAM-ER a podložky externých senzorov pre trysky stíhačiek F-16. Americké úrady by mali schváliť aj predaj ďalšej vojenskej techniky, píše Reuters.



Taiwanské ministerstvá obrany i zahraničných vecí podľa Reuters správy o predaji privítali a uviedli, že pomôžu zlepšiť obranyschopnosť krajiny.



Čínska ambasáda v Tchaj-peji situáciu nekomentovala, no čínsky minister zahraničných vecí minulý týždeň uviedol, že predaj a nákup zbraní medzi USA a Taiwanom závažne uškodil zvrchovanosti Číny a jej bezpečnostným záujmom. Peking zároveň Washington žiadal, aby plánovaný predaj zrušil, a upozornil, že Čína "podnikne legitímne a potrebné kroky v závislosti od toho, ako sa situácia vyvinie".



Možná dohoda o nákupe zbraní medzi USA a Taiwanom prichádza v časoch, keď sa vzťahy medzi USA a susednou Čínou značne vyostrujú.



Taiwan má od roku 1949 nezávislú vládu, no Čína považuje demokratický ostrov za súčasť svojho územia.