USA odtajnili ďalších 1500 dokumentov o atentáte na J. F. Kennedyho

Na archívnej snímke Ústrednej spravodajskej služby (CIA) je časť z dokumentu CIA z 3. februára 1968 s názvom Chronológia Mexiko, odtajnená v stredu 15. decembra 2021, ktorá pojednáva o pobyte Leea Harveyoa Oswalda v Mexiku a jeho kontaktoch s veľvyslanectvom vtedajšieho Sovietskeho zväzu v mexickej metropole. Americký Národný archív odtajnil v stredu takmer 1500 dokumentov o atentáte, v dôsledku ktorého v novembri 1963 prišiel o život vtedajší prezident USA John F. Kennedy. Foto: TASR/AP

Washington 16. decembra (TASR) - Americký Národný archív odtajnil v stredu takmer 1500 dokumentov o atentáte, v dôsledku ktorého v novembri 1963 prišiel o život vtedajší prezident USA John F. Kennedy.Väčšina odtajnených dokumentov pochádza z amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a Ústrednej spravodajskej služby (CIA), píše agentúra DPA.Americký Kongres v roku 1992 schválil zákon, na základe ktorého bol všetok materiál spojený s atentátom umiestnený do Národného archívu. Tvorí ho viac ako päť miliónov strán záznamov, fotografií, filmových a zvukových záznamov. Všetky dokumenty mali byť podľa tohto zákona zverejnené v októbri 2017; zatiaľ sa tak však nestalo.Bývalý americký prezident Donald Trump v roku 2017 – po uplynutí 25-ročnej lehoty – pristúpil k zverejneniu niektorých tajných spisov. Zverejnenie ďalších spisov však vtedy pozdržali z dôvodov národnej bezpečnosti.Biden v októbri tohto roka oznámil, že predmetné dokumenty budú odtajnené 15. decembra tohto roka. Ďalších 14.000 dokumentov by malo byť odtajnených k 15. decembru 2022, píše DPA s odvolaním sa na americké vládne úrady.V spojitosti s atentátom na Kennedyho sa objavilo množstvo konšpiračných teórií, ktoré zahŕňajú účasť mafie, Kuby a bývalého Sovietskeho zväzu, pripomína DPA.John F. Kennedy bol v poradí 35. prezidentom Spojených štátov. Pri nástupe do funkcie bol doteraz vekovo najmladší prezident USA. Prezidentom bol od januára 1961 do 22. novembra 1963, keď sa stal obeťou atentátu v texaskom Dallase.Vyšetrovanie trvalo desať mesiacov a dospelo k záveru, že atentát na prezidenta spáchal Lee Harvey Oswald — bývalý príslušník americkej námornej pechoty, ktorý istý čas žil v Sovietskom zväze.