Odvolací súd v USA odmietol odložiť výkon programu Zostaň v Mexiku

New Orelans 20. augusta (TASR) - Federálny odvolací súd v americkom meste New Orleans vo štvrtok odmietol odložiť vykonanie súdneho príkazu na spustenie programu, v dôsledku ktorého budú musieť tisíce žiadateľov o azyl v USA čakať na vybavenie svojej žiadosti v Mexiku. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Americký prezident Joe Biden v januári hneď v prvý deň po nástupe do funkcie pozastavil program Remain in Mexico (Zostaň v Mexiku) svojho predchodcu Donalda Trumpa. Súd však minulý týždeň rozhodol, že program bude od soboty obnovený.



Bidenova administratíva sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala a súd v New Orleans žiadala, aby uvedenie programu posunul. Trojčlenný senát tohto súdu vo štvrtok neskoro večer pozastavenie opatrenia odmietol.



Toto rozhodnutie ovplyvní tisícky žiadateľov o azyl, na ktorých sa program Zostaň v Mexiku vzťahuje. Sudca, ktorý minulý týždeň rozhodol o opätovnej platnosti opatrenia, bol nominovaný exprezidentom Trumpom. V senáte, ktorý o opatrení rozhodoval vo štvrtok, boli dvaja Trumpom nominovaní sudcovia.