USA: Odvolací súd potvrdil doživotie pre mexického narkobaróna Guzmána

New York 26. januára (TASR) - Americký odvolací súd v utorok zamietol žiadosť známeho mexického narkobaróna Joaquína "El Chapa" Guzmána o nový súdny proces. Potvrdil tým doživotný trest, ktorý mu v roku 2019 v USA udelili za pašovanie drog a ďalšiu súvisiacu trestnú činnosť, informovala agentúra AFP.



Guzmánovi právnici vo svojom odvolaní žiadali o zrušenie pôvodného rozsudku a konanie nového súdneho procesu, pričom okrem iného poukazovali na pochybenie členov pôvodnej súdnej poroty.



Jeden z porotcov sa neskôr priznal, že on ani viacerí ďalší členovia poroty nerešpektovali nariadenie súdu, aby nesledovali správy médií týkajúce sa Guzmánovho procesu.



Sudca federálneho odvolacieho súdu však žiadosť o konanie nového procesu zamietol ako neodôvodnenú, pričom v plnom rozsahu potvrdil pôvodný verdikt newyorského okresného súdu z júla 2019.



Šéfa mexického drogového kartelu Sinaloa, dlhé roky najväčšieho dodávateľa drog do USA, vtedy odsúdili na doživotné väzenie a ďalších 30 rokov plus konfiškáciu majetku v hodnote 12,6 miliardy dolárov.



Porotcovia jednomyseľne rozhodli o jeho vine vo všetkých bodoch obžaloby. Uznali ho za vinného z toho, že do do USA za štvrťstoročie prepašoval stovky ton kokaínu a ďalších drog. Usvedčený bol aj z ďalších ťažkých zločinov rátane vrážd, únosov, vydierania a prania špinavých peňazí.



Guzmán (64) pri vynesení verdiktu vyhlásil, že mu bol odopretý spravodlivý súdny proces. Svoj trest si odpykáva v prísne stráženej väznici v americkom štáte Colorado.



Joaquína Guzmána, ktorému sa v minulosti dvakrát podarilo ujsť z mexického väzenia, zadržali v januári 2016 v severomexickom meste Los Mochis. Do Spojených štátov bol vydaný v januári 2017.



V rukách amerických úradov je aj Guznámova manželka Ema Coronelová Aispurová, americkom-mexická občianka, ktorú vlani v novembri odsúdili v USA na tri roky väzenia. Priznala sa k účasti na obchodovaní s drogami, praní špinavých peňazí a finančných transakciách kartelu Sinaloa. Svoje konanie pred súdom oľutovala a požiadala o odpustenie všetkých, ktorým svojou činnosťou ublížila.