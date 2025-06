Odvolací súd v USA zablokoval vrátenie kontroly nad gardou Kalifornii

Los Angeles 13. júna (TASR) - Odvolací súd v San Franciscu vo štvrtok dočasne zastavil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý nariadil vláde amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby v piatok napoludnie miestneho času vrátila kontrolu nad Národnou gardou v Kalifornii do rúk tamojšieho guvernéra Gavina Newsona. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Protesty v druhom najväčšom meste v USA vypukli minulý piatok ako reakcia na razie a zatýkania zamerané na prisťahovalcov. Demonštrácie v niektorých prípadoch prepukli do násilností. Trump ich preto označil za vzburu a rozsah nepokojov opakovane zveličoval, napísala agentúra AFP. Na ich potlačenie reagoval mimoriadne netradičnými opatreniami. Napriek námietkam kalifornských úradov nariadil mobilizáciu 4000 príslušníkov Národnej gardy a 700 vojakov námornej pechoty.



Odvolací súd oznámil, že vypočúvanie k veci sa bude konať v utorok.



Federálny sudca v San Franciscu Charles Breyer len niekoľko hodín pred rozhodnutím odvolacieho súdu vo štvrtok rozhodol, že nasadenie jednotiek Národnej gardy počas protestov v Los Angeles bolo nezákonné. „(Trumpovo) konanie bolo nezákonné a prekročil rozsah svojich zákonných právomocí. Zároveň porušil desiaty dodatok Ústavy Spojených štátov,“ zdôraznil sudca.



Žalobu proti Trumpovi podal guvernér Newsom a rozhodnutie federálneho súdu ocenil. „Toto nie je víťazstvo len pre Kaliforniu, ale aj pre národ. Je to (zakročenie) proti mužovi, ktorého autoritárske tendencie sa zhoršujú každý deň,“ napísal guvernér na platforme X.



Biely dom označil Breyerov príkaz za „bezprecedentný“, pretože „ohrozuje odvážnych federálnych predstaviteľov“. „Prezident využil svoju zákonnú právomoc zmobilizovať Národnú gardu na ochranu federálnych budov a personálu v Los Angeles,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu s tým, že vláda podá odvolanie.



Právomoc povolať Národnú gardu majú zvyčajne guvernéri príslušného štátu, za určitých obmedzených podmienok môže o jej nasadení rozhodnúť aj prezident. Trump povolal členov Kalifornskej národnej gardy na základe právomoci známej ako „Title 10“. Prezidentovi umožňuje povolať gardu do federálnej služby, keď je krajina „napadnutá“, v prípade „vzbury, alebo ak existuje nebezpečenstvo vzbury proti autorite vlády“, pripomína AP. Podľa sudcu Breyera však udalosti v Los Angeles nespadajú pod definíciu vzbury.