Odvolací súd zrušil zákaz vydania knihy Trumpovej netere

New York 2. júla (TASR) – Odvolací súd v New Yorku včera povolil vydanie knihy memoárov, ktorú napísala neter amerického prezidenta Donalda Trumpa, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Toto rozhodnutie umožňuje vydavateľstvu Simon & Schuster vytlačiť a distribuovať 240-stranovú knihu Mary Trumpovej, ktorá v nej Trumpa označila za najnebezpečnejšieho človeka na svete.



Sudca Najvyššieho súdu amerického štátu New York v utorok vydanie knihy na podnet Trumpovho mladšieho brata Roberta dočasne zablokoval. Ten tvrdil, že publikácia porušuje dohodu o mlčanlivosti týkajúcej sa majetku prezidentovho otca Freda Trumpa.



Sudca Alan Scheinkman rozhodnutie o tom, či autorka porušila dohodu o mlčanlivosti, odložil. Podľa neho však vydavateľstvo Simon & Schuster nie je účastníkom tejto dohody a preto je zablokovanie vydania knihy uvoľnené.



Kniha memoárov zahŕňa udalosti, ktorých bola Mary ako dieťa svedkom, keď trávila čas v dome svojich starých rodičov v Queense. Tam vyrastal jej strýko Donald Trump i jeho štyria súrodenci Maryanne, Fred Jr., Elizabeth a Robert, pripomína AFP.



Kniha má tiež odhaliť, že práve Mary Trumpová poskytla denníku The New York Times utajené dokumenty o Trumpových financiách, ktoré naznačujú, že miliardár celé desaťročia platil málo daní.