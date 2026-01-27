< sekcia Zahraničie
USA: Odzbrojenie Hamasu prinesie istú formu amnestie pre militantov
Izraelské veľvyslanectvo vo Washingtone bezprostredne nereagovalo na otázku agentúry Reuters, či by Izrael poskytol príslušníkom Hamasu amnestiu, ak odovzdajú zbrane.
Autor TASR
Washington 27. januára (TASR) - Odzbrojenie militantov z palestínskeho hnutia Hamas so sebou prinesie nejakú formu amnestie pre členov skupiny, uviedol v pondelok predstaviteľ USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Predstaviteľ USA sa pod podmienkou zachovania anonymity vyjadril k záležitostiam po nájdení a identifikácii tela posledného izraelského rukojemníka v Pásme Gazy Rana Gviliho. Izrael a Spojené štáty vyvíjajú tlak na odzbrojenie Hamasu v rámci mierového plánu, ktorý sprostredkovali USA. „Počuli sme už, ako mnohí z ich ľudí hovorili o odzbrojení. Veríme, že tak (Hamas) urobí. Pokiaľ by sa to ale nestalo, poruší dohodu. Myslíme si, že odzbrojenie bude sprevádzať istá forma amnestie a že máme veľmi, veľmi dobrý program na odzbrojenie,“ ozrejmil predstaviteľ.
Izraelské veľvyslanectvo vo Washingtone bezprostredne nereagovalo na otázku agentúry Reuters, či by Izrael poskytol príslušníkom Hamasu amnestiu, ak odovzdajú zbrane.
Podľa 20-bodového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Gazu však členovia hnutia dostanú amnestiu po prinavrátení všetkých izraelských rukojemníkom a ak sa zaviažu k mierovému spolunažívaniu a odovzdajú zbrane. Príslušníkom Hamasu, ktorí budú chcieť opustiť Gazu, sa podľa plánu zaistí bezpečný presun do prijímajúcich krajín.
Izraelská armáda v pondelok uviedla, že už identifikovala pozostatky posledného rukojemníka, ktorý bol v zajatí viac ako 840 dní.
Predstaviteľ USA sa pod podmienkou zachovania anonymity vyjadril k záležitostiam po nájdení a identifikácii tela posledného izraelského rukojemníka v Pásme Gazy Rana Gviliho. Izrael a Spojené štáty vyvíjajú tlak na odzbrojenie Hamasu v rámci mierového plánu, ktorý sprostredkovali USA. „Počuli sme už, ako mnohí z ich ľudí hovorili o odzbrojení. Veríme, že tak (Hamas) urobí. Pokiaľ by sa to ale nestalo, poruší dohodu. Myslíme si, že odzbrojenie bude sprevádzať istá forma amnestie a že máme veľmi, veľmi dobrý program na odzbrojenie,“ ozrejmil predstaviteľ.
Izraelské veľvyslanectvo vo Washingtone bezprostredne nereagovalo na otázku agentúry Reuters, či by Izrael poskytol príslušníkom Hamasu amnestiu, ak odovzdajú zbrane.
Podľa 20-bodového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Gazu však členovia hnutia dostanú amnestiu po prinavrátení všetkých izraelských rukojemníkom a ak sa zaviažu k mierovému spolunažívaniu a odovzdajú zbrane. Príslušníkom Hamasu, ktorí budú chcieť opustiť Gazu, sa podľa plánu zaistí bezpečný presun do prijímajúcich krajín.
Izraelská armáda v pondelok uviedla, že už identifikovala pozostatky posledného rukojemníka, ktorý bol v zajatí viac ako 840 dní.