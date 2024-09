USA oficiálne obvinili Irán z dodávok rakiet Rusku a avizujú sankcie

Londýn 10. septembra (TASR) - Spojené štáty v utorok oficiálne obvinili Irán z toho, že Rusku dodáva balistické rakety krátkeho doletu na použitie proti Ukrajine. Zároveň ohlásili, že voči Teheránu prijmú nové sankcie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Opatrenia avizoval americký minister zahraničných vecí Antony Blinken počas návštevy Londýna. "Rusko teraz dostalo zásielky týchto balistických rakiet a pravdepodobne ich v priebehu niekoľkých týždňov použije na Ukrajine, proti Ukrajincom," povedal Blinken na spoločnej tlačovej konferencii so svojím britským rezortným náprotivkom Davidom Lammym. Dodal, že sankcie voči Teheránu oznámi ešte v priebehu utorka.



Blinken s Lammym absolvujú v stredu spoločnú návštevu Ukrajiny, ktorej cieľom je opätovne potvrdiť ich podporu Kyjeva. "Sme najbližšími spojencami, takže som veľmi rád, že pocestujeme spoločne, demonštrujúc náš záväzok voči Ukrajine," povedal Lammy. Zároveň zdôraznil, že ide o prvú takúto spoločnú cestu tohto druhu za viac ako desaťročie.



Počas uplynulého víkendu sa v médiách začali objavovať správy, že Irán práve dodáva Rusku balistické rakety krátkeho doletu. Odvolali sa pritom na anonymných amerických aj európskych predstaviteľov. Blinken v utorok uviedol, že tieto transfery sa už zrejme zavŕšili. Teherán, rovnako ako v minulosti pri obdobných zisteniach amerických tajných služieb, aj teraz poprel, že by Rusko vyzbrojoval do vojny na Ukrajine.