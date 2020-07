USA oficiálne odmietli nároky Číny v oblasti Juhočínskeho mora

Washington 13. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v pondelok označil za nezákonné nároky Číny v oblasti Juhočínskeho mora. Informovala o tom agentúra AFP.



Nároky Pekingu na prírodné bohatstvo nachádzajúce sa v oblasti Juhočínskeho mora sú podľa Pompea "totálne nezákonné", rovnako ako aj zastrašovanie iných krajín zo strany Číny.



Šéf americkej diplomacie zároveň prisľúbil podporu spojencom a partnerom USA v regióne, ktorých čínske nároky znepokojujú.



Uvedené tvrdenia sa podľa DPA objavili v dokumente ministerstva zahraničných vecí USA, ktorý vyjadruje jeho oficiálnu politickú líniu.



Spojené štáty obviňujú Čínu z "miniaturizovania" Juhočínskeho mora a pokusov o zastrašovanie ázijských susedov, ktorí by chceli v týchto vodách ťažiť potenciálne bohaté zásoby ropy a zemného plynu.



Čína si nárokuje 90 percent rozlohy Juhočínskeho mora, a to aj mimo svojich medzinárodne uznaných teritoriálnych vôd. Na jeho časti si však robia nárok aj Brunej, Malajzia, Filipíny, Taiwan a Vietnam. Trasami vedúcimi cez Juhočínske more sa ročne prepraví tovar za približne tri bilióny dolárov.