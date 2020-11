USA oficiálne odstúpili od parížskej klimatickej dohody

Washington 4. novembra (TASR) - Spojené štáty v stredu oficiálne odstúpili od parížskej klimatickej dohody - deň po prezidentských voľbách, v ktorých sa Donald Trump uchádza o opätovné zvolenie do funkcie hlavy štátu. Informovala o tom agentúra AFP.



Pokiaľ sa 46. americkým prezidentom stane demokrat Joe Biden, môže sa stať, že sa USA vrátia ku klimatickej dohode. V opačnom prípade bude musieť svet v boji o zastavenie otepľovania Zeme pokračovať bez vlády druhého najväčšieho producenta emisií skleníkových plynov na svete, konštatuje AFP.



Ďalší osud Parížskej dohody tak závisí od výsledku utorňajších volieb, v ktorých obaja kandidáti predpovedali svoje víťazstvo.



Parížska dohoda bola uzavretá v roku 2015 so zámerom obmedziť emisie skleníkových plynov po roku 2020 a nadviazať tak na starší Kjótsky protokol, dohodnutý v roku 1997. Parížsku klimatickú dohodu podpísalo takmer 200 krajín.



USA sú prvou krajinou, ktorá sa rozhodla od tejto dohody odstúpiť. Úmysel odstúpiť avizoval Trump už v júni 2017, niekoľko mesiacov po svojom nástupe do úradu. Pravidlá dohody však znemožňovali Spojeným štátom odstúpiť počas obdobia prvých troch rokov od ratifikácie dohody zo 4. novembra 2016. Toto rozhodnutie tak nadobudlo účinnosť až v roku 2020.