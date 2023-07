USA oficiálne oznámili balík vojenskej pomoci Taiwanu za 345 miliónov

Washington 29. júla (TASR) - Spojené štáty v piatok oficiálne oznámili balík vojenskej pomoci pre Taiwan v hodnote 345 miliónov dolárov, ktorý má ostrovnej krajine pomôcť brániť sa pred Čínou. Ide o prvý veľký balík, ktorý administratíva prezidenta Joea Bidena pošle Taiwanu z vlastných, amerických zásob. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Vo vyhlásení Bieleho domu sa uvádzalo, že balík bude obsahovať zbrane, vzdelávanie a výcvik Taiwancov. Washington pošle prenosné systémy protivzdušnej obrany čiže MANPADS, špionážne a prieskumné zariadenia, strelné zbrane a rakety, ako ešte pred oficiálnym oznámením uviedli dvaja nemenovaní americkí predstavitelia.



Zákonodarcovia USA vytvárali tlak na ministerstvo obrany (Pentagón) a na Biely dom, aby urýchlili dodávky zbraní Taiwanu. Cieľom je pomôcť mu čeliť Číne a odradiť ju od úvah, že na Taiwan zaútočí. Ak bude mať totiž Tchaj-pej dostatočné množstvo zbraní, cena za vpád na ostrov by bola pre Čínu až príliš vysoká.



Tento balík je doplnkom k takmer 19 miliardám dolárov, ktoré USA schválili na výzbroj pre Taiwan, ale vo forme predaja stíhačiek F-16 a ďalších výkonných zbraňových systémov. Doručenie tejto výzbroje zabrzdili problémy v dodávateľskom reťazci, ktoré sa začali počas pandémie koronavírusu a potom ich zhoršila invázia Ruska na Ukrajinu, pretože preťažila svetový zbrojársky priemysel.



Nový oznámený balík je iný - táto pomoc je možná vďaka prezidentskej právomoci, schválenej vlani Kongresom, odobrať zbrane zo súčasných zásob americkej armády, takže Taiwan nebude musieť čakať na ich výrobu či predaj. Takto budú zbrane doručené rýchlejšie, než keby sa financovali nové.



Pentagón využíva podobnú právomoc pri dodávkach munície Ukrajine za miliardy dolárov.



Taiwan sa oddelil od Číny počas občianskej vojny v roku 1949 a má vlastnú vládu. Čínsky prezident Si Ťin-pching trvá na tom, že Čína má právo zabrať ostrov aj silou, ak bude potrebné. Peking obviňuje Spojené štáty, že premieňajú Taiwan na "sud strelného prachu" tým, že mu prisľúbili predaj zbraní za miliardy dolárov.



USA zachovávajú politiku "jednej Číny", na základe ktorej neuznávajú formálnu nezávislosť Taiwanu a nemajú s ostrovom oficiálne diplomatické vzťahy, z rešpektu k Pekingu. Americký zákon však vyžaduje zaistiť spoľahlivú obranu Taiwanu a Spojených štátov, aby sa odstránili všetky hrozby voči ostrovu, lebo vyvolávajú "vážne obavy".



Dať Taiwanu zásoby zbraní už teraz, ešte pred začatím útoku, je ponaučenie, ktoré si USA vzali z invázie Ruska na Ukrajinu. Pre AP to tento rok povedala námestníčka ministerstva obrany Kathleen Hicksová.



Čína pravidelne posiela bojové lode a lietadlá cez stredovú líniu v Taiwanskom prielive, ktorá predstavuje nárazník medzi oboma stranami, ako aj do zóny protivzdušnej obrany Taiwanu. Čína sa tak snaží zastrašiť 23 miliónov obyvateľov ostrova a opotrebovať jeho armádu.