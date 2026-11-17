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USA oficiálne prišli o štatút krajiny bez výskytu osýpok
Osýpky sa na oboch amerických kontinentoch šíria od roku 2024 kvôli klesajúcej zaočkovanosti a rastúcej nedôvere voči vakcínam.
Autor TASR,aktualizované
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Washington 17. novembra (TASR) - Spojené štáty v utorok oficiálne prišli o štatút krajiny, v ktorej sa osýpky považujú za eliminované a medzi obyvateľstvom sa už prirodzene nešíri. O rovnaký štatút prišlo aj Mexiko a Bolívia, v utorok to potvrdila Panamerická zdravotnícka organizácia (PAHO), regionálna pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). TASR o tom píše podľa agentúry AFP a AP.
Riaditeľ PAHO Jarbas Barbosa na tlačovej konferencii uviedol, že sa stotožnil s odporúčaním expertnej komisie odobrať štatút trom americkým štátom vzhľadom na obnovu endemického prenosu ochorenia.
Osýpky sa na oboch amerických kontinentoch šíria od roku 2024 kvôli klesajúcej zaočkovanosti a rastúcej nedôvere voči vakcínam. Ohniská nákazy v Severnej Amerike vznikli v anabaptistických náboženských komunitách menonitov a neskôr sa rozšírili do oblastí s nízkou mierou zaočkovanosti.
USA čelia najvyššiemu počtu osýpok za viac ako tri desaťročia. Od roku 2025 sa nakazilo približne 7700 ľudí a 13 ochoreniu podľahlo. Minulý rok prišla po prvýkrát od roku 1998 o status krajiny bez osýpok Kanada.
„Eliminácia osýpok nie je trofej, ktorú raz získate a potom odložíte na poličku,“ upozornil Barbosa. „Je to úspech, ktorý treba každý deň chrániť tým, že odstraňujeme imunologické nedostatky a zabezpečujeme, aby sme oslovili každú komunitu,“ vyhlásil.
USA boli vyhlásené za krajinu bez výskytu osýpok v roku 2000. Na obnovenie štatútu musí krajina preukázať, že sa prenos vírusu zastavil a najmenej 12 mesiacov sa v nej neudržiava. Zároveň musí mať funkčný systém epidemiologického dohľadu.
PAHO vyzvala Spojené štáty, aby zintenzívnili očkovanie. WHO odporúča, aby obe dávky vakcíny proti osýpkam dostalo najmenej 95 percent populácie. Podľa údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) dosiahla zaočkovanosť detí nastupujúcich do škôlky v školskom roku 2025/26 úroveň 92,4 percenta. V niektorých oblastiach a najmä v konzervatívnych náboženských komunitách je výrazne nižšia.
Agentúra Reuters pripomína, že aktuálny minister zdravotníctva Robert F. Kennedy Jr. dlhodobo bez akýchkoľvek vedeckých dôkazov spochybňuje bezpečnosť vakcín proti osýpkam.
Osýpky spôsobujú horúčku, respiračné príznaky a vyrážky; v niektorých prípadoch aj závažnejšie komplikácie, ako zápal pľúc a zápal mozgu, ktoré môžu viesť k vážnym dlhodobým zdravotným problémom až smrti. Vírus sa prenáša vzduchom a je mimoriadne nákazlivý; vo vzduchu pretrváva až dve hodiny po tom, čo infikovaná osoba opustila daný priestor.
Riaditeľ PAHO Jarbas Barbosa na tlačovej konferencii uviedol, že sa stotožnil s odporúčaním expertnej komisie odobrať štatút trom americkým štátom vzhľadom na obnovu endemického prenosu ochorenia.
Osýpky sa na oboch amerických kontinentoch šíria od roku 2024 kvôli klesajúcej zaočkovanosti a rastúcej nedôvere voči vakcínam. Ohniská nákazy v Severnej Amerike vznikli v anabaptistických náboženských komunitách menonitov a neskôr sa rozšírili do oblastí s nízkou mierou zaočkovanosti.
USA čelia najvyššiemu počtu osýpok za viac ako tri desaťročia. Od roku 2025 sa nakazilo približne 7700 ľudí a 13 ochoreniu podľahlo. Minulý rok prišla po prvýkrát od roku 1998 o status krajiny bez osýpok Kanada.
„Eliminácia osýpok nie je trofej, ktorú raz získate a potom odložíte na poličku,“ upozornil Barbosa. „Je to úspech, ktorý treba každý deň chrániť tým, že odstraňujeme imunologické nedostatky a zabezpečujeme, aby sme oslovili každú komunitu,“ vyhlásil.
USA boli vyhlásené za krajinu bez výskytu osýpok v roku 2000. Na obnovenie štatútu musí krajina preukázať, že sa prenos vírusu zastavil a najmenej 12 mesiacov sa v nej neudržiava. Zároveň musí mať funkčný systém epidemiologického dohľadu.
PAHO vyzvala Spojené štáty, aby zintenzívnili očkovanie. WHO odporúča, aby obe dávky vakcíny proti osýpkam dostalo najmenej 95 percent populácie. Podľa údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) dosiahla zaočkovanosť detí nastupujúcich do škôlky v školskom roku 2025/26 úroveň 92,4 percenta. V niektorých oblastiach a najmä v konzervatívnych náboženských komunitách je výrazne nižšia.
Agentúra Reuters pripomína, že aktuálny minister zdravotníctva Robert F. Kennedy Jr. dlhodobo bez akýchkoľvek vedeckých dôkazov spochybňuje bezpečnosť vakcín proti osýpkam.
Osýpky spôsobujú horúčku, respiračné príznaky a vyrážky; v niektorých prípadoch aj závažnejšie komplikácie, ako zápal pľúc a zápal mozgu, ktoré môžu viesť k vážnym dlhodobým zdravotným problémom až smrti. Vírus sa prenáša vzduchom a je mimoriadne nákazlivý; vo vzduchu pretrváva až dve hodiny po tom, čo infikovaná osoba opustila daný priestor.