USA oficiálne uznali G. Urrutiu za zvoleného prezidenta Venezuely

Washington 19. novembra (TASR) - Spojené štáty v utorok oficiálne uznali Edmunda Gonzáleza Urrutiu za "zvoleného prezidenta" Venezuely. Došlo k tomu štyri mesiace po sporných voľbách, v ktorých podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil úradujúci prezident Nicolás Maduro, a to aj napriek rozsiahlym obvineniam z volebných podvodov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



"Venezuelský ľud sa 28. júla vyjadril presvedčivo a Edmunda Gonzáleza Urrutiu si zvolil za prezidenta," napísal v utorok na sociálnej sieti X americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. "Demokracia si vyžaduje rešpektovanie vôle voličov," dodal.



Spojené štáty tak prvýkrát označili opozičného kandidáta Gonzáleza Urrutiu za "zvoleného prezidenta" Venezuely, hoci administratíva prezidenta Joea Bidena už krátko po sporných voľbách z 28. júla tvrdila, že tento opozičný kandidát získal viac hlasov.



Venezuelské úrady naklonené vláde však vyhlásili za víťaza prezidentských volieb úradujúceho prezidenta Madura. Opozícia považuje voľby za zmanipulované a tvrdí, že má dôkazy o tom, že s pohodlným náskokom zvíťazil jej kandidát González Urrutia.



González Urrutia v septembri utiekol zo svojej vlasti do Španielska. Venezuelské úrady totiž na neho vydali zatykač za to, že sa vyhlasuje za právoplatného víťaza volieb.



Madurovo sporné znovuzvolenie sa stretlo s kritikou medzinárodného spoločenstva, vrátane Európskej únie. Vo Venezuele pritom viedlo k masovým protivládnym protestom, ktoré si vyžiadali 28 mŕtvych, takmer 200 zranených a približne 2400 zatknutých demonštrantov, z ktorých 224 bolo dodnes prepustených, pripomína AFP.