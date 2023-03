USA ohlásili balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu,obsahuje mostné tanky

Washington 3. marca (TASR) - Spojené štáty pošlú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote 400 miliónov dolárov (376 miliónov eur). Oznámil to v piatok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Nový balík bude obsahovať muníciu aj mostné tanky, ktoré uľahčia ukrajinskej armáde prekonávanie riek a ďalších prekážok. TASR o tom informuje na základe správy stanice Sky News.



Mostné tanky typu AVLB nemajú klasickú vežu s kanónom. Na tankovom podvozku nesú rozložiteľný kovový mostný systém a budú vyslané na frontovú líniu. Sky News uvádza, že takýto typ obrneného vozidla, ktoré dokáže uložiť most aj v problematickom teréne, bude na Ukrajinu doručené vôbec prvýkrát.



Britský vojenský expert Michael Clarke uviedol, že ide "na 90 percent o útočnú zbraň" používanú pri postupe vpred, na rýchle prekonanie malých prekážok. USA podľa očakávaní Clarka pošlú Ukrajine osem takýchto tankov.



"Tento balík pomoci zahŕňa ďalšiu muníciu pre americké raketomety HIMARS a húfnice, ktoré Ukrajina účinne využíva na obranu, ako aj muníciu do bojových vozidiel pechoty Bradley, mostné tanky, muníciu na demoláciu a ďalšie vojenské vybavenie, výcvik a ďalšiu podporu," uvádza Blinken vo vyhlásení, z ktorého cituje denník The Guardian.



Reuters uvádza, že zasielaná munícia má zvýšiť ukrajinské zásoby pred očakávanou jarnou ofenzívou. Nová pomoc pochádza zo zásob americkej armády a na jej zaslanie na Ukrajinu stačilo odobrenie zo strany prezidenta, súhlas amerického Kongresu nebol potrebný.