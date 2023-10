USA ohlásili novú pomoc pre Ukrajinu v hodnote 200 miliónov dolárov

Brusel 11. októbra (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin ohlásil v stredu v Bruseli novú vojenskú pomoc USA pre Ukrajinu v hodnote 200 miliónov dolárov. Nový balík zahŕňa muníciu pre systémy protivzdušnej obrany a tiež delostrelecké granáty, rakety, protitankové zbrane a techniku na boj proti ruským bezpilotným lietadlám. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Spojené štáty budú stáť pri Ukrajine do vtedy, kým to bude potrebné," zopakoval Austin stanovisko USA.



Šéf Pentagónu avizoval novú vojenskú pomoc pre Ukrajinu na úvod bruselského stretnutia kontaktnej skupiny na podporu Ukrajiny, ktorá pod vedením USA združuje približne 50 krajín podporujúcich Kyjev v boji proti Rusku. Na stretnutí sa zúčastňuje aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Americký minister dodal, že úlohou zmienenej kontaktnej skupiny je zaistiť, aby boli v nadchádzajúcich mesiacoch splnené potreby Ukrajiny a zároveň ďalej rozvíjať bojaschopnosť tejto krajiny.



USA už celkovo poskytli Ukrajine bezpečnostnú pomoc vo výške zhruba 43,9 miliardy dolárov, čo zahŕňa aj najnovší balík, priblížil Austin. Ostatné krajiny dosiaľ poskytli či prisľúbili Kyjeve pomoc v celkovej hodnote prevyšujúcej 33 miliárd dolárov, približuje agentúra AFP.



Nový konflikt medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom - v kombinácii so súčasnou neistotou na politickej scéne USA - vyvolali obavy týkajúce sa ďalšieho financovania americkej vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Obe komory amerického Kongresu totiž nedávno schválili kompromisný návrh zákona o dočasnom financovaní americkej vlády, v ktorom na rozdiel od pôvodného zámeru nebola zahrnutá pomoc pre Ukrajinu.



Po sobotňajšom bezprecedentnom útoku Hamasu na Izrael Spojené štáty okrem toho prisľúbili dodávky vojenskej pomoci aj izraelskej armáde, ktoré sa už aj začali realizovať.