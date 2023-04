USA ohlásili novú zásielku delostreleckej munície pre Ukrajinu

Washington 19. apríla (TASR) - Biely dom ohlásil v stredu novú dodávku delostreleckej munície pre Ukrajinu. Došlo k tomu v čase, keď Kyjev chystá protiofenzívu proti ruským silám, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová uviedla, že tento balík vojenskej pomoci bude obsahovať muníciu pre salvové raketomety HIMARS, ako aj delostrelecké granáty. Pentagón by mal neskôr v súvislosti so zásielkou poskytnúť aj bližšie podrobnosti.



Agentúra AP uvádza, že hodnota nového balíka pomoci je 325 miliónov dolárov (296 miliónov eur). Munícia má pochádzať zo zásob Pentagónu, aby mohla čo najrýchlejšie putovať na frontovú líniu.



Balík je podľa slov Jean-Pierreovej súčasťou pretrvávajúcej snahy USA pomôcť Ukrajine v obrane proti brutálnej ruskej invázii. Podľa jej slov bude obsahovať muníciu pre raketomety HIMARS a protipancierové zbrane, dodávané USA, ako aj delostrelecké náboje.



NATO na čele so Spojenými štátmi i ďalšie západné krajiny dlhodobo dodávajú zbrane a inú pomoc Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni proti ruskej invázii. Kyjev sa v súčasnosti pripravuje na tzv. jarnú protiofenzívu, ktorou by chcel vyhnať ruské sily z okupovaného územia na východe a juhu krajiny.