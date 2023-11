USA ohlásili nový balík pomoci Ukrajine v hodnote 425 miliónov dolárov

Washington 3. novembra (TASR) - Spojené štáty ohlásili v piatok nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v celkovej hodnote 425 miliónov dolárov. Obsahuje muníciu do systémov protivzdušnej obrany, delostrelecké granáty aj protitankové zbrane, informuje TASR.



Uvedené položky majú spoločne s muníciou do ručných zbraní, demolačnou muníciou a iným vojenským vybavením hodnotu 125 miliónov dolárov, pričom USA ju poskytujú Ukrajine zo svojich vojenských zásob.



Nový balík pomoci z Washingtonu má zahŕňať aj laserom navádzanú muníciu na boj proti bezpilotným lietadlám v hodnote ďalších 300 miliónov dolárov, ktorá bude financovaná prostredníctvom Iniciatívy na podporu bezpečnosti Ukrajiny (USAI) spadajúcej pod ministerstvo obrany USA. Podľa agentúry AFP to znamená, že sa na bojisko nedostane okamžite, keďže Pentagón ju musí najprv obstarať u výrobcu alebo získať od iných partnerov.



Americké ministerstvo obrany informovalo, že financovanie USAI na tieto účely zaistila rezolúcia, ktorú koncom septembra schválil Kongres, aby zabezpečil dočasné financovanie vlády. Najnovším balíkom pomoci sa však podľa Pentagónu nateraz "vyčerpali všetky zvyšné finančné prostriedky USAI, ktoré boli v súčasnosti k dispozícii na podporu Ukrajiny".



Pentagón sa vyjadril v prospech pretrvávajúcej pomoci Ukrajine, pričom ju označil aj za "rozumnú investíciu" do národnej bezpečnosti USA. "Pomáha predchádzať väčšiemu konfliktu v danom regióne a odrádza od potenciálnej agresie inde, posilňuje pritom základy nášho obranného priemyslu a vytvára vysokokvalifikované pracovné miesta pre Američanov," uviedol.



Spojené štáty sú celosvetovo zďaleka najväčším poskytovateľom vojenskej pomoci Ukrajine. Od februára 2022, keď ju napadlo Rusko, jej poskytli takúto pomoc v hodnote viac ako 44,2 miliardy dolárov. Takáto podpora Ukrajiny však vyvoláva vnútropolitické rozpory v USA. Viacerí republikáni patriaci k takzvanej tvrdej línii sa stavajú proti poskytovaniu ďalšej pomoci Kyjevu.