USA okamžite presunú na Blízky východ 750 vojakov

Washington 1. januára (TASR) - Americká vláda na príkaz prezidenta Donalda Trumpa v reakcii na nedávne udalosti v Iraku premiestni do regiónu približne 750 príslušníkov jednotiek okamžitej reakcie z 82. výsadkovej divízie zo Severnej Karolíny. Ďalší vojaci sú pripravení vyraziť v najbližších dňoch, oznámil v utorok na Twitteri americký minister obrany Mark Esper.



Vyslanie vojakov označil Esper za "primerané a preventívne" opatrenie v reakcii na zvýšenú úroveň hrozby voči personálu a objektom USA v Iraku. "Spojené štáty budú chrániť našich občanov a záujmy na celom svete," uviedol Esper.



Podľa amerických médií by mali byť vojaci spočiatku umiestnení v susednom Kuvajte. Len krátko pred Esperovým oznámením začala americká armáda s presunom asi 100 príslušníkov námornej pechoty z Kuvajtu do Bagdadu, kde majú chrániť veľvyslanectvo USA po tom, ako sa naň v utorok pokúsili zaútočiť stovky demonštrantov.



Demonštranti zaútočili na komplex amerického veľvyslanectva po tom, čo americké sily uskutočnili v nedeľu nálety na pozície šiitskej militantnej organizácie Brigády Hizballáhu. Túto skupinu Washington obviňuje z piatkového útoku na severoirackú základňu, pri ktorom prišiel o život jeden Američan.



Trump v utorok obvinil z iniciovania útoku na ambasádu Irán, ktorému pohrozil, že bude niesť zodpovednosť obete útokov na akékoľvek americké objekty vo svete.



"Irán ponesie plnú zodpovednosť za mŕtvych alebo škody spôsobené v ktoromkoľvek z našich zariadení. Zaplatí za to veľmi VEĽKÚ CENU! Toto nie je varovanie, toto je hrozba," napísal na Twitteri.