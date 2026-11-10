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USA opäť bojkotovali zasadnutie OSN o preskúmaní stavu ľudských práv
Miesta pre americkú delegáciu v európskom sídle OSN v Ženeve, kde sa konalo takzvané Univerzálne periodické hodnotenie (UPR), zostali prázdne.
Autor TASR
Ženeva 10. novembra (TASR) — Spojené štáty v utorok po druhý raz bojkotovali zasadnutie Organizácie Spojených národov (OSN), na ktorom sa malo uskutočniť preskúmanie dodržiavania ľudských práv na ich území. Ide o bezprecedentné bojkotovanie procesu, na ktorom sa tradične zúčastňujú všetky členské štáty OSN. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
Miesta pre americkú delegáciu v európskom sídle OSN v Ženeve, kde sa konalo takzvané Univerzálne periodické hodnotenie (UPR), zostali prázdne. Tento mechanizmus sa vzťahuje na všetkých 193 členských štátov OSN a opakuje sa každé štyri až päť rokov. Predseda Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) Sidharto Reza Suryodipuro z Indonézie na začiatku zasadnutia konštatoval, že americká delegácia nie je prítomná.
Absencia USA nebola prekvapením. Vláda prezidenta Donalda Trumpa sa krátko po jeho návrate k moci v januári 2025 rozhodla ukončiť spoluprácu s UNHRC. USA bojkotovali preskúmanie už vlani v novembri, v dôsledku čoho Rada OSN jeho konanie odložila o rok. Americké ministerstvo zahraničných vecí tento týždeň v stanovisku pre AFP uviedlo, že UNHRC považuje za „nenapraviteľný orgán“, ktorý „zosmiešňuje ľudské práva“.
Postoj USA kritizovali viacerí diplomati aj organizácie na ochranu ľudských práv. Zástupca EÚ vyjadril poľutovanie nad opätovným odmietnutím účasti Washingtonu. Kubánsky veľvyslanec Rodolfo Benitez Verson označil tento krok za prejav dvojakého metra a pokrytectva.
Organizácie občianskej spoločnosti vyzvali UNHRC, aby dôslednejšie reagovala na odmietanie spolupráce zo strany USA a preskúmala údajné porušovanie ľudských práv v krajine. Jamil Dakwar z Americkej únie občianskych slobôd (ACLU) apeloval na Radu OSN, aby skoncovala s beztrestnosťou USA a vyvodila voči nim zodpovednosť.
Keďže však bolo zrejmé, že na utorňajšom rokovaní sa nezúčastní žiadny zástupca USA, UNHRC sa rozhodla opätovne presunúť termín hodnotenia krajiny na nasledujúce zasadnutie v januári. Ak sa Spojené štáty nezúčastnia ani na ňom, vynechá sa celý štvrtý cyklus hodnotení, čo by bolo ďalším precedensom.
Miesta pre americkú delegáciu v európskom sídle OSN v Ženeve, kde sa konalo takzvané Univerzálne periodické hodnotenie (UPR), zostali prázdne. Tento mechanizmus sa vzťahuje na všetkých 193 členských štátov OSN a opakuje sa každé štyri až päť rokov. Predseda Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) Sidharto Reza Suryodipuro z Indonézie na začiatku zasadnutia konštatoval, že americká delegácia nie je prítomná.
Absencia USA nebola prekvapením. Vláda prezidenta Donalda Trumpa sa krátko po jeho návrate k moci v januári 2025 rozhodla ukončiť spoluprácu s UNHRC. USA bojkotovali preskúmanie už vlani v novembri, v dôsledku čoho Rada OSN jeho konanie odložila o rok. Americké ministerstvo zahraničných vecí tento týždeň v stanovisku pre AFP uviedlo, že UNHRC považuje za „nenapraviteľný orgán“, ktorý „zosmiešňuje ľudské práva“.
Postoj USA kritizovali viacerí diplomati aj organizácie na ochranu ľudských práv. Zástupca EÚ vyjadril poľutovanie nad opätovným odmietnutím účasti Washingtonu. Kubánsky veľvyslanec Rodolfo Benitez Verson označil tento krok za prejav dvojakého metra a pokrytectva.
Organizácie občianskej spoločnosti vyzvali UNHRC, aby dôslednejšie reagovala na odmietanie spolupráce zo strany USA a preskúmala údajné porušovanie ľudských práv v krajine. Jamil Dakwar z Americkej únie občianskych slobôd (ACLU) apeloval na Radu OSN, aby skoncovala s beztrestnosťou USA a vyvodila voči nim zodpovednosť.
Keďže však bolo zrejmé, že na utorňajšom rokovaní sa nezúčastní žiadny zástupca USA, UNHRC sa rozhodla opätovne presunúť termín hodnotenia krajiny na nasledujúce zasadnutie v januári. Ak sa Spojené štáty nezúčastnia ani na ňom, vynechá sa celý štvrtý cyklus hodnotení, čo by bolo ďalším precedensom.