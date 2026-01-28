< sekcia Zahraničie
USA opäť hrozia Venezuele silou, ak sa odchýli od ich cieľov
Autor TASR
Washington 28. januára (TASR) — Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio otvorene pohrozí dočasnej venezuelskej prezidentke Delcy Rodríguezovej použitím sily, ak nesplní očakávania s USA. Vyplýva to z textu príhovoru zverejneného v utorok jeho rezortom, s ktorým Rubio v stredu vystúpi vo výbore Senátu pre zahraničné vzťahy. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AP.
USA podľa Rubia USA nie sú vo vojne s Venezuelou a jej dočasní predstavitelia s Washingtonom spolupracujú. „Nič si nenahovárajme: Ako povedal prezident (Donald Trump), sme pripravení použiť silu na zabezpečenie maximálnej spolupráce, ak iné metódy zlyhajú. Dúfame, že to nebude nevyhnutné, ale nikdy sa nebudeme vyhýbať našej zodpovednosti voči americkému ľudu a nášmu poslaniu na tejto pologuli,“ uvádza sa v texte prejavu, v ktorom bude obhajovať Trumpove rozhodnutie zatknúť venezuelského prezidenta Nicolása Madura a previezť ho do USA.
Šéf americkej diplomacie podľa prepisu svojho vystúpenia takisto povie, že „Rodríguezová si je veľmi dobre vedomá Madurovho osudu. Sme presvedčení, že jej vlastné záujmy sú v súlade s presadzovaním našich najdôležitejších cieľov“.
Rubio sa v stredu stretne s venezuelskou opozičnou líderkou Maríou Corinou Machadovou, ktorá nemohla kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2024, za víťaza ktorých bol vyhlásený Maduro. Machadová vlani získala Nobelovu cenu za mier.
Americké špeciálne sily 3. januára v rámci vojenskej operácie v Caracase zajali Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú a letecky ich previezli do New Yorku, kde sú obvinení z "narkoterorizmu", obchodovania s drogami a držania zbraní. Zadržaniu predchádzala intenzívna vojenská kampaň USA v Karibskom mori zameraná na boj proti pašovaniu drog z Venezuely.
Rodríguezová v nedeľu vyzvala Spojené štáty, aby sa po zadržaní jej predchodcu Nicolása Madura nemiešali do politiky jej krajiny. „Dosť bolo rozkazov z Washingtonu venezuelským politikom. Naše vnútorné rozdiely a konflikty nech vyriešia venezuelskí politici. Dosť bolo zahraničných mocností,“ povedala Rodríguezová v prejave k robotníkom v ropnom priemysle v štáte Anzoategui. „Túto republiku vyšlo draho, že sa musela vyrovnať s dôsledkami fašizmu a extrémizmu,“ dodala.
Rodríguezová zložila prísahu ako dočasná prezidentka 5. januára. Trump po zatknutí Madura oznámil, že Washington má v úmysle riadiť Venezuelu až do odvolania. Pod americkým tlakom odvtedy podpísala Rodríguezová so Spojenými štátmi dohodu o predaji ropy, podporila otvorenie ropného sektora zahraničným investorom, iniciovala legislatívne reformy a avizovala rokovania s opozíciou.
Vo Venezuele sa tiež začalo s prepúšťaním politických väzňov. Od 8. januára bolo podľa AP prepustených 266 politických väzňov.
