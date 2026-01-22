< sekcia Zahraničie
USA opäť naliehajú na Nigériu, aby chránila kresťanov
Autor TASR
Abuja 22. januára (TASR) – Spojené štáty vo štvrtok vyzvali Nigériu, aby urobila viac pre ochranu kresťanov. Táto výzva zaznela počas návštevy americkej delegácie krátko po tom, ako bolo v štáte Kaduna z viacerých kostolov unesených viac než 170 ľudí, informovala agentúra AFP.
Washington dlhodobo vyvíja diplomatický tlak na Abuju v súvislosti s násilím, ktoré americký prezident Donald Trump označuje za „genocídu“ a „prenasledovanie“ kresťanov.
Takýto výklad však odmieta nielen nigérijská vláda, ale aj nezávislí analytici, ktorí upozorňujú, že obeťami násilia v Nigérii sú kresťania aj moslimovia.
Aj preto vystúpenie predstaviteľky amerického ministerstva zahraničných vecí Allison Hookerovej vo štvrtok počas rokovaní v Abuji vyvolalo kontroverziu. Vo svojom prejave sa totiž nezmienila o moslimských obetiach násilia v najľudnatejšej krajine Afriky.
Hookerová je najvyššie postavenou predstaviteľkou americkej administratívy, ktorá počas Trumpovho pôsobenia vo funkcii prezidenta USA navštívila Nigériu, doplnila AFP.
Nedeľňajší útok v štáte Kaduna je ďalším zo série masových únosov, za ktoré sú zodpovedné ozbrojené gangy označované v Nigérii za banditov. Incident sprevádzala kritika na adresu polície, ktorá spočiatku poprela, že sa útok vôbec stal. Podľa oficiálnych zdrojov je medzi unesenými najmenej 68 detí a 56 žien.
USA sa pri svojej kritike zameriavajú výlučne na kresťanské obete násilností, ale Nigéria na svojom území čelí viacerým konfliktom: okrem útokov tzv. banditov na severozápade zápasí aj s džihádistickým povstaním na severovýchode a násilnými stretmi medzi farmármi a pastiermi v centrálnej časti krajiny. Podľa odborníkov sú tieto konflikty motivované skôr bojom o zdroje než náboženstvom.
