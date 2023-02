USA opäť vydali varovanie pred cestami do Ruska

Washington 13. februára (TASR) - Americké úrady v pondelok opäť varovali občanov USA pred cestovaním do Ruska. Tým Američanom, ktorí sa už v tejto krajine nachádzajú, odporúčajú, aby ju okamžite opustili z dôvodu hrozby stíhania zo strany ruských orgánov činných v trestnom konaní.



Ako v pondelok informovala agentúra Reuters, ministerstvo zahraničných vecí USA vo svojom vyhlásení apelovalo na občanov USA, aby boli obzvlášť opatrní vzhľadom na vysoké riziko neoprávneného zadržania.



Pripomenulo tiež, že možnosť poskytnúť konzulárnu pomoc občanom USA je momentálne v Rusku značne obmedzená.



Vyhlásenie sa osobitne venuje misionárom z USA, ktorí sa podieľajú na náboženských aktivitách v Rusku. Ministerstvo pripomenulo prípady, keď ruské úrady začali viesť stíhania voči Američanom, ktorí sa v Rusku venujú misionárskej činnosti.



V druhej polovici januára sa objavila správa, že Rusko začalo trestné stíhanie proti občanovi USA pre podozrenie zo špionáže, ktorej sa údajne dopustil tým, že zhromažďoval bližšie nešpecifikované spravodajské informácie z oblasti biológie namierených proti bezpečnosti Ruskej federácie.



Reuters konštatoval, že ministerstvo zahraničných vecí USA nevydalo varovanie pred cestami do Ruska prvýkrát: naposledy sa tak stalo pred takmer piatimi mesiacmi - po tom, ako bola v septembri v Rusku vyhlásená tzv. čiastočná mobilizácia.



V posledných rokoch bolo v Rusku zadržaných niekoľko občanov USA na základe obvinení z trestných činov - niektorí z nich boli nakoniec prepustení výmenou za Rusov zadržaných v Spojených štátoch.



V decembri bola takto prepustená americká basketbalová hviezda Brittney Grinerová, ktorá bola odsúdená na deväť rokov väzenia za prechovávanie drog - pri kontrole na letisku jej v batožine našli dve náplne do e-cigariet s malým množstvom kanabisového oleja. Grinnerovú Rusko vymenilo za obchodníka so zbraňami Viktora Buta.