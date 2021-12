USA opäť vyzvali na zavedenie zbrojného embarga voči Mjanmarsku

Washington 28. decembra (TASR) - Vláda Spojených štátov v utorok opäť vyzvala na uvalenie zbrojného embarga na mjanmarskú vojenskú vládu. Urobila tak v reakcii na masaker z 24. decembra, pri ktorom zahynulo najmenej 35 ľudí vrátane dvoch pracovníkov charitatívnej organizácie Save the Children. Informovala o tom agentúra AFP.



"Útoky na nevinných ľudí a humanitárnych aktérov sú neprijateľné a rozsiahle zverstvá páchané armádou na barmskom ľude podčiarkujú naliehavú potrebu vyvodiť zodpovednosť voči jej príslušníkom," povedal americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, pričom použil bývalý názov Mjanmarska.



"Medzinárodné spoločenstvo musí urobiť viac, aby... zabránilo opakovaniu zverstiev v Barme, a to aj ukončením predaja zbraní a technológií dvojakého použitia tamojšej armáde," priblížil vo vyhlásení šéf americkej diplomacie.



V sobotu 25. decembra sa na sociálnych sieťach objavili fotografie, údajne zachytávajúce dve zhorené nákladné vozidlá a osobné auto na hlavnej ceste v Kajaskom štáte na východe Mjamnarska. Vo vnútri vozidiel bolo vidieť zuhoľnatené ľudské pozostatky.



Miestni ozbrojenci bojujúci proti junte a aktivisti obvinili z útoku vojakov mjanmarskej armády. Medzi obeťami boli aj ženy a deti.



Organizácia Save the Children (Zachráňte deti) následne v utorok potvrdila smrť dvoch svojich pracovníkov v Mjanmarsku, ktorí boli doposiaľ považovaní za nezvestných.



Podľa vyhlásenia Save the Children boli dvaja jej pracovníci medzi obeťami masakry, ktorých bolo najmenej 35. "Vojaci donútili ľudí, aby vystúpili z áut, niektorých zatkli, mnohých zabili a ich telá spálili," uvádza sa vo vyhlásení organizácie.



Spojené štáty uvalili na vedúcich predstaviteľov mjanmarskej vojenskej junty sériu sankcií. Podobne ako iné západné štáty tiež dlhodobo obmedzujú predaj zbraní mjanmarskej armáde, ktorá už pred prevratom čelila obvineniam zo zločinov proti ľudskosti za brutálnu kampaň proti moslimskej menšine Rohingov.



Valné zhromaždenie OSN v júni schválilo zákaz predaja zbraní Mjanmarsku, toto opatrenie však bolo len symbolické, keďže ho následne neprijala Bezpečnostná rada OSN. Čína a Rusko, ktoré majú v BR OSN právo veta, sú spolu s Indiou hlavnými dodávateľmi zbraní do Mjamarska, pripomína AFP.



Mjanmarsko zažíva chaos od februárového vojenského prevratu, pričom bezpečnostné sily pri tvrdých zásahoch voči odporcom nového režimu zabili už vyše 1300 ľudí, uvádzajú miestni aktivisti.