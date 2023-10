USA opäť vyzvali vyslať do Karabachu medzinárodnú pozorovateľskú misiu

Washington 3. októbra (TASR) - Spojené štáty v pondelok zopakovali svoju výzvu na vyslanie medzinárodnej pozorovateľskej misie do regiónu Náhorný Karabach, kde po jeho bleskovom ovládnutí Azerbajdžanom dochádza podľa Jerevanu k etnickým čistkám.



Ako pripomenula agentúra AFP, do Karabachu v nedeľu - prvýkrát po približne 30 rokoch - dorazila misia OSN. Jej členovia z enklávy odišli po jednom dni.



Hovorca OSN Stéphane Dujarric v pondelok novinárom povedal, že misia Spojených národov na posúdenie humanitárnych potrieb "nezaznamenala žiadne správy... o násilí voči civilistom" po poslednom prímerí vyhlásenom po bleskovom ovládnutí Karabachu Azerbajdžanom.



Dodal, že zástupcovia OSN navštívili vyľudnenú karabašskú metropolu Stepanakert, pričom "boli zasiahnutí náhlosťou, s akou miestni obyvatelia utekali, a utrpením, ktoré im táto skúsenosť spôsobila". Z medializovaných správ vyplýva, že z Karabachu v posledných dňoch ušlo okolo 100.000 ľudí.



Podľa Dujarrica členovia misie "zdôraznili potrebu znovu vybudovať dôveru" medzi znepriatelenými stranami, čo si bude vyžadovať "čas a úsilie všetkých" zainteresovaných. Avizoval, že tím OSN sa bude do regiónu "pravidelne" vracať.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller v pondelok vo Washingtone uviedol, že v záujme obyvateľov, ktorí sa chcú vrátiť do Karabachu, by tam situáciu mohol monitorovať dlhodobejšie pôsobiaci tím.



"Opakujeme našu výzvu na nezávislú medzinárodnú monitorovaciu misiu, ktorá by priniesla transparentnosť a uistila obyvateľstvo Náhorného Karabachu, že práva a (bezpečnosť) etnických Arménov budú chránené, najmä (práva) každého z tých, ktorí sa chcú vrátiť," vyhlásil Miller. Pripomenul, že "Azerbajdžan dal tieto záruky".



Miller súčasne dodal, že nevie posúdiť, či došlo k "etnickým čistkám", ako tvrdia Arméni, ale povedal, že Spojené štáty berú tieto podozrenia "vážne". Pripomenul, že akékoľvek podozrenia o genocíde alebo etnických čistkách musí posúdiť súd v procese založenom na dôkazoch.