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USA opäť zaútočili na Irán, ktorý hlási výbuchy na juhu krajiny
Šéf Bieleho domu len pár hodín predtým na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že po utorkových nočných útokoch USA pravdepodobne opäť zaútočia na Irán.
Autor TASR
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Washington 9. júla (TASR) - Spojené štáty v stredu večer opäť zaútočili na Irán. Ústredné velenie USA (CENTCOM) na sociálnej sieti X uviedlo, že cieľom najnovšej vlny úderov je ešte viac oslabiť jeho schopnosť ohrozovať slobodu plavby v Hormuzskom prielive. Iránske médiá informovali, že po hlásených výbuchoch na dvoch miestach na juhu krajiny bola aktivovaná protivzdušná obrana, píše TASR.
„Na pokyn najvyššieho veliteľa (ozbrojených síl USA prezidenta Donalda Trumpa) začali sily Ústredného velenia USA vykonávať ďalšie údery proti Iránu s cieľom ešte viac oslabiť jeho schopnosť ohrozovať slobodu plavby v Hormuzskom prielive. Spojené štáty vinia Irán z nedávnej neopodstatnenej agresie voči komerčným lodiam a civilným posádkam, ktoré sa slobodne plavili po tejto kľúčovej medzinárodnej vodnej trase,“ uviedlo CENTCOM.
Iránske médiá podľa stanice SkyNews hlásili výbuchy na juhu krajiny v mestách Bandar Abbás a Sirik. Stanica Al Džazíra, ktorá sa odvolala na iránsku agentúru Mehr, zároveň uviedla, že protivzdušná obrana zasahuje proti „nepriateľským cieľom“ v blízkosti mesta Bandar Abbás.
Šéf Bieleho domu len pár hodín predtým na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že po utorkových nočných útokoch USA pravdepodobne opäť zaútočia na Irán. Aj tieto údery boli podľa americkej armády reakciou na iránske útoky na tri obchodné lode v Hormuzskom prielive.
Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) po utorkových útokoch oznámila, že počas utorka boli v Hormuzskom prielive zasiahnuté neznámymi projektilmi tri tankery. Podobné údery na plavidlá v úžine v júni podnietili USA vykonať útoky na ciele v Iráne. Obe strany sa následne vzájomne obvinili z porušenia predbežnej rámcovej dohody.
„Na pokyn najvyššieho veliteľa (ozbrojených síl USA prezidenta Donalda Trumpa) začali sily Ústredného velenia USA vykonávať ďalšie údery proti Iránu s cieľom ešte viac oslabiť jeho schopnosť ohrozovať slobodu plavby v Hormuzskom prielive. Spojené štáty vinia Irán z nedávnej neopodstatnenej agresie voči komerčným lodiam a civilným posádkam, ktoré sa slobodne plavili po tejto kľúčovej medzinárodnej vodnej trase,“ uviedlo CENTCOM.
Iránske médiá podľa stanice SkyNews hlásili výbuchy na juhu krajiny v mestách Bandar Abbás a Sirik. Stanica Al Džazíra, ktorá sa odvolala na iránsku agentúru Mehr, zároveň uviedla, že protivzdušná obrana zasahuje proti „nepriateľským cieľom“ v blízkosti mesta Bandar Abbás.
Šéf Bieleho domu len pár hodín predtým na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že po utorkových nočných útokoch USA pravdepodobne opäť zaútočia na Irán. Aj tieto údery boli podľa americkej armády reakciou na iránske útoky na tri obchodné lode v Hormuzskom prielive.
Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) po utorkových útokoch oznámila, že počas utorka boli v Hormuzskom prielive zasiahnuté neznámymi projektilmi tri tankery. Podobné údery na plavidlá v úžine v júni podnietili USA vykonať útoky na ciele v Iráne. Obe strany sa následne vzájomne obvinili z porušenia predbežnej rámcovej dohody.