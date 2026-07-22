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USA opäť zaútočili na Irán, výbuchy hlásili aj z Teheránu
Iránske štátne médiá hlásili výbuchy z viacerých štvrtí Teheránu, ako aj z mesta Búšehr, v ktorom sa nachádza jadrová elektráreň. Informovali aj o útokoch v severozápadnom a južnom Iráne.
Autor TASR
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Washington 22. júla (TASR) - Americká armáda v utorok miestneho času uskutočnila ďalšiu vlnu útokov na Irán, a to už jedenásty deň po sebe. Iránske médiá informovali o viacerých výbuchoch v hlavnom meste Teherán, píše TASR podľa agentúr AFP a DPA a stanice Sky News.
„Sily CENTCOM-u začali dnes o 19.00 h východoamerického času (streda 1.00 h SELČ) už jedenástu noc po sebe útočiť na vojenské ciele v Iráne,“ oznámilo Ústredné velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) na sieti X.
„Cieľom týchto útokov je naďalej oslabovať schopnosť Iránu ohrozovať komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive,“ dodalo.
Velenie na X po približne hodine oznámilo, že najnovšiu vlnu útokov ukončilo. Dodalo, že jeho jednotky „zaútočili na iránske vojenské operačné centrá, námorné kapacity, hangáre pre lietadlá, sklady bezpilotných lietadiel a vojenskú logistickú infraštruktúru“.
Reportér agentúry DPA uviedol, že Irán po prvýkrát od najnovšej eskalácie konfliktu s USA aktivoval protivzdušnú obranu nad Teheránom. Výbuchy bolo podľa neho počuť v severovýchodnej časti mesta.
Iránske štátne médiá takisto hlásili výbuchy z viacerých štvrtí Teheránu, ako aj z mesta Búšehr, v ktorom sa nachádza jadrová elektráreň. Informovali aj o útokoch v severozápadnom a južnom Iráne.
CENTCOM na X tiež vyhlásil, že Irán za posledné tri mesiace zaútočil na viac ako 30 komerčných plavidiel plaviacich sa cez Hormuzský prieliv, čím „ohrozil stovky nevinných námorníkov a narušil slobodu plavby“.
Americká armáda zároveň poznamenala, že od začiatku mája uľahčila prechod približne 900 plavidiel cez túto úžinu, čím umožnila prepravu 450 miliónov barelov ropy.
„Sily CENTCOM-u začali dnes o 19.00 h východoamerického času (streda 1.00 h SELČ) už jedenástu noc po sebe útočiť na vojenské ciele v Iráne,“ oznámilo Ústredné velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) na sieti X.
„Cieľom týchto útokov je naďalej oslabovať schopnosť Iránu ohrozovať komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive,“ dodalo.
Velenie na X po približne hodine oznámilo, že najnovšiu vlnu útokov ukončilo. Dodalo, že jeho jednotky „zaútočili na iránske vojenské operačné centrá, námorné kapacity, hangáre pre lietadlá, sklady bezpilotných lietadiel a vojenskú logistickú infraštruktúru“.
Reportér agentúry DPA uviedol, že Irán po prvýkrát od najnovšej eskalácie konfliktu s USA aktivoval protivzdušnú obranu nad Teheránom. Výbuchy bolo podľa neho počuť v severovýchodnej časti mesta.
Iránske štátne médiá takisto hlásili výbuchy z viacerých štvrtí Teheránu, ako aj z mesta Búšehr, v ktorom sa nachádza jadrová elektráreň. Informovali aj o útokoch v severozápadnom a južnom Iráne.
CENTCOM na X tiež vyhlásil, že Irán za posledné tri mesiace zaútočil na viac ako 30 komerčných plavidiel plaviacich sa cez Hormuzský prieliv, čím „ohrozil stovky nevinných námorníkov a narušil slobodu plavby“.
Americká armáda zároveň poznamenala, že od začiatku mája uľahčila prechod približne 900 plavidiel cez túto úžinu, čím umožnila prepravu 450 miliónov barelov ropy.