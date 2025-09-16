< sekcia Zahraničie
USA opäť zaútočili na loď venezuelských drogových kartelov
Pri incidente boli zabití traja „narkoteroristi“, dodal Trump.
Autor TASR
Washington 16. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že USA podnikli nový útok na loď prevážajúcu údajných členov drogových kartelov z Venezuely. Pri incidente boli zabití traja „narkoteroristi“, dodal Trump. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dnes ráno vykonali americké ozbrojené sily na môj príkaz DRUHÝ kinetický útok proti jednoznačne identifikovaným, mimoriadne násilným drogovým kartelom a narkoteroristom,“ uviedol Trump na platforme Truth Social.
„Úder sa uskutočnil, keď sa títo potvrdení narkoteroristi z Venezuely nachádzali v medzinárodných vodách a prevážali nelegálne drogy... smerom do USA. Tieto mimoriadne násilné kartely obchodujúce s drogami PREDSTAVUJÚ HROZBU pre národnú bezpečnosť USA, zahraničnú politiku a životne dôležité záujmy USA,“ pokračoval americký prezident a dodal, že pri útoku zomreli traja ľudia.
„VAROVANIE – AK PREPRAVUJETE DROGY, KTORÉ MÔŽU ZABÍJAŤ AMERIČANOV, BUDEME VÁS PRENASLEDOVAŤ! Nelegálne aktivity týchto kartelov majú už desaťročia DEVASTUJÚCE DÔSLEDKY NA AMERICKÉ KOMUNITY a zabíjajú milióny amerických občanov,“ vyhlásil v príspevku Trump.
Spojené štáty už na začiatku septembra podnikli podobný útok v južnom Karibiku na plavidlo, ktoré smerovalo z Venezuely a prevážalo zásielku drog. K tomuto útoku došlo podľa Trumpa tiež v medzinárodných vodách a zahynulo pri ňom 11 „narkoteroristov“ z kartelu Tren de Aragua. Venezuelský minister obrany Diosdado Cabello minulý týždeň tieto tvrdenia poprel a vyhlásil, že medzi obeťami tohto zásahu amerických síl nebol ani jeden člen kartelu Tren de Aragua, a nešlo ani o pašerákov drog.
