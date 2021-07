USA opustili svoju hlavnú vojenskú základňu v Afganistane

Na archívnej snímke vojenská základňa v afganskom Bagráme. Foto: TASR/AP

Kábul 2. júla (TASR) - Spojené štáty americké odovzdali afganským silám po takmer 20 rokoch Bagrám, svoju hlavnú vojenskú základňu v Afganistane. Pre agentúru AP to v piatok uviedli nemenovaní americkí predstavitelia.Podľa jedného zo zdrojov má však veliteľ jednotiek USA a NATO v Afganistane generál Austin S. Miller stále "všetky schopnosti a právomoci na ochranu" amerických síl v krajine.Odchod Američanov zo základne Bagrám je podľa AP jasným znakom toho, že posledných 2500 až 3500 amerických vojakov opustilo alebo čoskoro opustí Afganistan. K odchodu vojsk USA z Afganistanu by tak mohlo prísť o niekoľko mesiacov skôr, ako sľuboval americký prezident Joe Biden. Ten určil ako dátum odchodu symbolicky 11. september, teda deň 20. výročia teroristických útokov v Spojených štátoch z roku 2001.Spojený štáty odmietajú z bezpečnostných dôvodov uviesť, kedy presne opustia poslední americkí vojaci Afganistan. AP však približuje, že v stredoázijskej krajine ostane aj po odchode vojsk NATO približne 650 amerických vojakov, ktorí budú dohliadať na bezpečnosť ambasády USA v Kábule.Naďalej ostáva nedoriešená aj otázka ochrany letiska v Kábule, ktoré predstavuje dilemu pre USA i iné krajiny, ktorých vojaci odchádzajú z Afganistanu, najmä v súvislosti s tým, ako by evakuovali svojich diplomatov a ďalších občanov v prípade rozšírenia bojov. Ochranu letiska v súčasnosti zabezpečujú Turecko a USA a o tom, kto bude letisko strážiť po odsune vojsk NATO, sa v súčasnosti rokuje.Odsun vojakov USA a NATO z Afganistanu odštartoval 1. mája a má byť dokončený do 11. septembra. Podľa AP väčšina vojakov Severoatlantickej aliancie už Afganistan opustila v tichosti do tohto týždňa.