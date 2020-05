Oscary 2021 môžu pre pandémiu odložiť

Los Angeles 20. mája (TASR) - Budúcoročné odovzdávanie filmových Oscarov by mohli odložiť v dôsledku situácie spôsobenej pandémiou COVID-19. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje z hollywoodskeho prostredia.



Najväčšia udalosť filmového odvetvia na svete je momentálne naplánovaná na 28. februára 2021.



Akadémia filmových umení a vied (AMPAS), ktorá ocenenia udeľuje, už musela pristúpiť k podstatným zmenám pravidiel. Tento krok si vyžiadalo uzavretie kín, odloženie premiér mnohých filmov, ako aj zastavenie produkcie vznikajúcich snímok.



Jeden z početných anonymných zdrojov uviedol, že odklad termínu samotného udeľovania cien je veľmi "pravdepodobný".



Akadémia v apríli zmiernila kvalifikačné pravidlá a povolila, aby sa o Oscary mohli uchádzať aj filmy, ktoré nebudú mať premiéru v tomto roku. Zároveň varovala, že aktuálna situácia si možno vyžiada aj ďalšie úpravy pravidiel a zmeny stanovených termínov.



Momentálne však stále platí, že filmy, ktoré sa chcú uchádzať o budúcoročné Oscary, musia oficiálne uviesť do kín do 31. decembra.



Udeľovanie týchto prestížnych ocenení sa zvyčajne koná vo februári alebo v marci.



Zatiaľ nie je jasné, či by odklad termínu slávnostného večera mal nejaký dôsledok na kvalifikačné pravidlá.