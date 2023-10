Ostreľovača z Islamského štátu odsúdili v USA na doživotie

New York 18. októbra (TASR) - Newyorský sudca v utorok odsúdil Američana pôvodom z Kazachstanu na doživotie za pôsobenie v džihádistickej skupiny Islamský štát (IS). TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Sudca federálneho súdu v Brooklyne Nicholas Garaufis odsúdil Ruslana Maratoviča Asainovova na súhrnný trest 100 rokov za poskytovanie materiálnej podpory IS s následkom smrti, sprisahanie s cieľom poskytovať materiálnu podporu a marenie spravodlivosti.



"Dnešný rozsudok oprávnene vyvodzuje voči Asainovi zodpovednosť za masaker, ktorý spôsobil ako oddaný člen IS, a chráni svetové spoločenstvo pred týmto neskrývaným zabijakom," povedal federálny prokurátor Breon Peace.



"Obžalovaný zasvätil svoj život tejto teroristickej organizácii a stal sa smrtiacim ostreľovačom IS v Sýrii, pričom vycvičil mnohých ďalších členov IS, aby strieľali s cieľom zabiť, keď IS viedol svoju brutálnu, barbarskú kampaň," dodal.



Asainov opustil rodinu v New Yorku v roku 2013 a odcestoval do Sýrie, kde sa pridal k bojovníkom IS. V roku 2019 ho zajali Sýrske demokratické sily (SDF).



V IS sa vypracoval až na pozíciu tzv. emira, školil ostatných islamistov pri narábaní so zbraňami a pomáhal budovať výcvikové tábory. Stále bol v kontakte s americkými občanmi a posielal im správy a fotografie z bojiska.



"Sme najhoršia teroristická organizácia na svete, aká kedy existovala," napísal Asainov podľa súdnych dokumentov v jednej z takýchto správ z roku 2015.



Do Sýrie odišiel spolu s ďalším Američanom Mirsadom Kandicom pôvodom z Kosova, ktorého v júli v Spojených štátoch odsúdili na doživotie.