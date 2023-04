USA otvoria veľvyslanectvo na Vanuatu

Washington 1. apríla (TASR) – Spojené štáty v piatok oznámili, že plánujú otvoriť veľvyslanectvo na Vanuatu. Pôjde o najnovší krok v ich úsilí posilniť prítomnosť v južnom Tichomorí, kde sa svoj vplyv snaží rozširovať Čína. TASR informácie prevzala od agentúry AFP.



Veľvyslanectvo v hlavnom meste Port Vila umožní americkej vláde prehĺbiť vzťahy so súostrovnou krajinou a zvýšiť rozvojovú pomoc v rôznych oblastiach zahŕňajúcich klímu, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA. Termín jeho otvorenia neposkytlo.



Vláda amerického prezidenta Joea Bidena rozširuje s podporou oboch strán v Kongrese angažovanosť USA v regióne, ktorému sa kedysi dostávalo len malej pozornosti, po vlaňajšom prekvapivom uzavretí bezpečnostného paktu Číny so Šalamúnovými ostrovmi.



Americkí a austrálski predstavitelia vyjadrili obavy, že táto zmluva by mohla sprístupniť rozsiahle oblasti Tichého oceánu čínskej armáde, čo Šalamúnove ostrovy popierajú.



Spojené štáty vo februári otvorili veľvyslanectvo na Šalamúnových ostrovoch a americká viceprezidentka Kamala Harrisová minulý rok na summite oznámila, že zriadia aj nové ambasády na Kiribati a Tonge.



USA nadviazali vzťahy s Vanuatu v roku 1986, šesť rokov po tom, ako získalo nezávislosť po spoločnej vláde Británie a Francúzska. Diplomatické styky s touto krajinou však udržiavajú prostredníctvom veľvyslanectva v Papue-Novej Guinei, priblížila AFP.



Vanuatu má len niečo viac ako 300.000 obyvateľov a je mimoriadne náchylné na prírodné pohromy, ako sú cyklóny, zemetrasenia a sopečná činnosť. Nízko položená krajina sa tiež obáva, že rastúca hladina mora v dôsledku klimatickej zmeny ohrozí jej budúcnosť.