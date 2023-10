USA otvorili v Nórsku svoju najsevernejšiu diplomatickú stanicu

Oslo 28. októbra (TASR) - Spojené štáty v piatok otvorili svoju najsevernejšiu diplomatickú stanicu, čím zdôraznili rastúci význam arktického regiónu pre Washington v čase, keď je spolupráca arktických štátov narušená vojenskou agresiou Ruska na Ukrajine, informuje TASR podľa tlačovej agentúry Reuters.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken ohlásil otvorenie stanice v nórskom meste Tromsö v júni ako prostriedok, vďaka ktorému budú mať Spojené štáty "diplomatickú stopu aj za polárnym kruhom".



"Ide o významné gesto, ktoré ukazuje, o koľko dôležitejšia je pre USA Arktída v súčasnosti ako pred piatimi alebo desiatimi rokmi," povedal Andreas Östhagen, vedúci výskumný pracovník Inštitútu Fridtjofa Nansena (FNI) so sídlom v Osle.



Tromsö je najväčšie mesto v arktickej časti Nórska. Leží približne 400 kilometrov západne od Ruska; Nórsko a Rusko majú v Arktíde spoločné hranice. Počas studenej vojny mal Washington v Tromsö stanicu, ale v roku 1994 ju zatvoril.



Táto "prezenčná" stanica nebude poskytovať konzulárne služby. Bude mať jedného diplomata, ktorého činnosť sa bude zameriavať na obchodné kontakty, vedu a Arktickú radu (AC), medzivládnu organizáciu pozostávajúcu z ôsmich arktických štátov - Ruska, USA, Kanady, Fínska, Nórska, Islandu, Švédska a Dánska.



Obnovené diplomatické pracovisko bude sídliť v rovnakej budove ako sekretariát AC.



Spolupráca v rámci AC medzi Ruskom a západnými arktickými štátmi bola pozastavená po napadnutí Ukrajiny ruskými silami vo februári 2022. Určitá spolupráca s Moskvou sa obnovila po tom, ako Nórsko v máji prevzalo predsedníctvo Rady, ale naďalej sa obmedzuje iba na kontakty medzi diplomatmi.



Veľvyslanec USA v Nórsku Marc Nathanson povedal, že Washington je "pevne presvedčený" o tom, že AC by mala zostať hlavným orgánom pre spoluprácu v Arktíde.



"Arktická rada musí prežiť, ale z dôvodu nevyprovokovanej invázie Ruska na Ukrajinu to pre ostatných sedem členov AC znamená, že s Ruskom nemôžeme zaobchádzať ako zvyčajne," uviedol Nathanson. Tento post je "nevojenský" a určený "na spoluprácu pre mierovú, vedecky založenú diplomaciu", dodal ambasádor.