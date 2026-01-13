< sekcia Zahraničie
USA označil odnož Moslimského bratstva za teroristov, Egypt to ocenil
Krok Spojených štátov sa zhoduje s názorom Egypta na Moslimské bratstvo, ktoré Káhira odsudzuje pre násilie a extrémizmus a preto ho tiež zaradila na zoznam teroristických skupín.
Autor TASR
Káhira 13. januára (TASR) - Egypt v utorok privítal rozhodnutie administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá označila tri odnože Moslimského bratstva v Libanone, Jordánsku a Egypte za teroristické organizácie a uvalila sankcie na ich členov. Podľa Káhiry to pomôže v boji proti extrémizmu, informuje TASR na základe agentúry AFP.
„(Toto rozhodnutie) odzrkadľuje nebezpečenstvo tejto skupiny a jej extrémistickej ideológie, ako aj priamu hrozbu, ktorú predstavuje pre regionálnu a medzinárodnú bezpečnosť a stabilitu,“ uviedlo egyptské ministerstvo zahraničných vecí v oficiálnom stanovisku.
Krok Spojených štátov sa zhoduje s názorom Egypta na Moslimské bratstvo, ktoré Káhira odsudzuje pre násilie a extrémizmus a preto ho tiež zaradila na zoznam teroristických skupín.
Libanonskú vetvu Moslimského bratstva označil americký rezort diplomacie v utorok za zahraničnú teroristickú organizáciu. Ide o najzávažnejšie označenie a poskytovanie materiálnej podpory tejto skupine je preto trestný čin. Jordánsku a egyptskú vetvu zaradilo ministerstvo financií na zoznam osobitne označených globálnych teroristov pre poskytovanie podpory palestínskemu hnutiu Hamas.
Moslimské bratstvo vzniklo v Egypte v roku 1928 a pôsobí vo viacerých krajinách. Jeho kritici tvrdia, že ide o teroristickú skupinu. Hnutie však vyhlasuje, že sa pred desaťročiami verejne zrieklo násilia a presadzuje svoju islamistickú víziu mierovými prostriedkami. Je zakázané aj v Saudskej Arábii a Jordánsku.
