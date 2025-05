USA označili dva haitské gangy za zahraničné teroristické organizácie

Washington/Port-au-Prince 2. mája (TASR) - Spojené štáty označili haitské gangy Viv Ansanm a Gran Grif, ktoré kontrolujú väčšinu haitskej metropoly, za zahraničné teroristické organizácie. Oznámil to v piatok americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Časy beztrestnosti pre tých, ktorí podporujú násilie na Haiti, sa skončili,“ vyhlásil šéf americkej diplomacie.



Táto karibská krajina je už desiatky rokov politicky nestabilná a situácia sa ešte zhoršila v uplynulých rokoch v dôsledku násilia gangov. To neutícha, hoci v krajine pôsobí medzinárodná bezpečnostná misia OSN vedená Keňou. Násilie gangov si za prvé tri mesiace tohto roka vyžiadalo viac ako 1600 obetí, uviedla v stredu OSN.



„Haitské gangy vrátane koalície Viv Ansanm a Gran Grif sú primárnymi zdrojmi nestability a násilia na Haiti,“ povedal Rubio. Podľa neho tieto gangy predstavujú „priamu hrozbu pre bezpečnostné záujmy USA“. Cieľom gangov je zvrhnúť vládu a zriadiť štát, v ktorom môžu slobodne páchať zločiny a terorizovať ľudí, dodal.



Viv Ansanm (v preklade Žijeme spolu) je koalícia viac ako 12 gangov vytvorená v roku 2023. Známou sa stala najmä pre mnohé útoky v haitskej metropole Port-au-Prince od februára 2024.



Gran Grif je súčasťou koalície Viv Ansanm a má približne sto členov. Gang v októbri zaútočil na mesto Pont-Sondé a zabil tam viac ako 70 ľudí. Podľa AP to bol jeden z najväčších masakrov v dejinách krajiny.



Haiti nemá funkčný parlament a od atentátu na prezidenta Jovénela Moisea v roku 2021 ani hlavu štátu. Moc má v súčasnosti rukách deväťčlenná prechodná vládna rada.



AFP tvrdí, že od februára sa násilie v krajine vystupňovalo. Ozbrojené gangy podľa OSN kontrolujú 85 percent hlavného mesta Port-au-Prince a zintenzívnili útoky v oblastiach, ktoré nemajú pod kontrolou. Pre násilnosti je vysídlených už viac ako milión obyvateľov Haiti.