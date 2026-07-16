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USA označili kartely Juárez a Los Viagras za teroristické organizácie
Kartel Juárez je jednou z najstarších mexických zločineckých organizácií.
Autor TASR
Washington 16. júla (TASR) - Spojené štáty zaradili mexické kartely Juárez a Los Viagras na zoznam zahraničných teroristických organizácií, oznámilo vo štvrtok americké ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a televízie ABC News.
USA minulý rok zaradili na zoznam zahraničných teroristických organizácií šesť ďalších mexických kartelov a organizovaných zločineckých skupín vrátane kartelov Sinaloa a Jalisco Nueva Generación. Toto označenie dáva americkým úradom väčší priestor v ich ofenzíve proti organizovanému zločinu v Latinskej Amerike a Karibiku, uvádza AFP.
Minister zahraničia USA Marco Rubio tvrdí, že obe skupiny buď spáchali teroristické činy, alebo predstavujú vážne riziko pre páchanie činov, ktoré ohrozujú bezpečnosť občanov USA alebo národnú bezpečnosť, zahraničnú politiku či ekonomiku Spojených štátov.
Kartel Juárez je jednou z najstarších mexických zločineckých organizácií, ktorá už desaťročia kontroluje kľúčovú trasu v centrálnej časti hranice medzi Mexikom a USA - medzi mexickým Ciudad Juárez a El Pasom v Texase.
Los Viagras je menší kartel operujúci v západomexickom štáte Michoacán, v ktorom pôsobia dve ďalšie zločinecké skupiny označené Washingtonom za teroristické organizácie - Cárteles Unidos (Spojené kartely) a La Nueva Familia Michoacana (Nová michoacanská rodina).
USA minulý rok zaradili na zoznam zahraničných teroristických organizácií šesť ďalších mexických kartelov a organizovaných zločineckých skupín vrátane kartelov Sinaloa a Jalisco Nueva Generación. Toto označenie dáva americkým úradom väčší priestor v ich ofenzíve proti organizovanému zločinu v Latinskej Amerike a Karibiku, uvádza AFP.
Minister zahraničia USA Marco Rubio tvrdí, že obe skupiny buď spáchali teroristické činy, alebo predstavujú vážne riziko pre páchanie činov, ktoré ohrozujú bezpečnosť občanov USA alebo národnú bezpečnosť, zahraničnú politiku či ekonomiku Spojených štátov.
Kartel Juárez je jednou z najstarších mexických zločineckých organizácií, ktorá už desaťročia kontroluje kľúčovú trasu v centrálnej časti hranice medzi Mexikom a USA - medzi mexickým Ciudad Juárez a El Pasom v Texase.
Los Viagras je menší kartel operujúci v západomexickom štáte Michoacán, v ktorom pôsobia dve ďalšie zločinecké skupiny označené Washingtonom za teroristické organizácie - Cárteles Unidos (Spojené kartely) a La Nueva Familia Michoacana (Nová michoacanská rodina).