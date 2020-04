USA označili manévre iránskych lodí v Perzskom zálive za provokáciu

Washington 16. apríla (TASR) - Iránske vojnové lode v Perzskom zálive sa v stredu dostali do približne 10-metrovej vzdialenosti od plavidiel amerického námorníctva. Informoval o tom vo štvrtok denník The Guardian.



Americké námorníctvo odsúdilo stredajšie manévre lodí Iránskych revolučných gárd (IRGC) ako "nebezpečné a agresívne". Zábery z incidentu zverejnila piata flotila námorníctva USA.



Podľa americkej strany 11 menších iránskych lodí krúžilo okolo šiestich amerických bojových plavidiel, pričom im opakovane, vo vysokej rýchlosti a v "extrémne krátkej vzdialenosti" skrížili cestu.



V istom momente sa iránske lode priblížili k americkým len na zhruba desať metrov.



Posádky amerických plavidiel Iráncom vysielali akustické a rádiové varovania, no tí na ne reagovali až zhruba po hodine, keď napokon odplávali.



Podľa námorníctva USA iránske lode svojím manévrovaním porušili medzinárodné právo aj námorné dohovory.