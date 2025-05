USA označili násilie voči drúzskej komunite v Sýrii za neprijateľné

Washington 2. mája (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok odsúdili násilie páchané na drúzskej komunite v Sýrii a vyzvali tamojšie dočasné vládne orgány, aby boli jeho páchatelia braní na zodpovednosť. TASR informuje podľa agentúry AFP.



„Nedávne násilie a podnecujúca rétorika zameraná na členov drúzskej komunity v Sýrii je odsúdeniahodná a neprijateľná,“ uviedla hovorkyňa amerického rezortu diplomacie Tammy Bruceová.



Spojené štáty zároveň vo štvrtok potvrdili, že ich predstavitelia sa stretli s vysokopostavenými sýrskymi diplomatmi v utorok na pôde OSN v New Yorku. Americká delegácia podľa Bruceovej pri tejto príležitosti vyzvala dočasné úrady v Sýrii, aby v otázke útokov na drúzsku komunitu v krajine konali.



Sýrska vláda v utorok sľúbila lídrom drúzskej menšiny, že vojakov zodpovedných za útok na juhovýchodnom predmestí Damasku, ku ktorému došlo začiatkom tohto týždňa, postaví pred súd. Sektárske násilie však pokračovalo aj v ďalších dňoch a vyžiadalo si viac než 50 obetí na životoch.



Násilnosti podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) vypukli po tom, čo došlo k „rozšíreniu zvukovej nahrávky pripisovanej drúzskemu občanovi, ktorá obsahovala náboženské urážky“. SOHR uvádza, že útok uskutočnili ozbrojenci napojení na sýrsku vládu, ktorí zaútočili na skupinu drúzskych militantov cestujúcich do mesta Sahnájá asi 15 kilometrov od Damasku.



Do bojov sa v stredu zapojil aj Izrael, ktorý podnikol letecký útok na ozbrojenú skupinu chystajúcu sa zaútočiť na drúzov. Podľa Jeruzalema bol nálet varovaním pre sýrsku vládu, ktorú vyzval, aby zaistila bezpečnosť drúzskej komunity.



Po arabsky hovoriaci drúzovia sú etnicko-náboženskou skupinou, ktorá sa začiatkom 11. storočia oddelila od ismailitskej vetvy šiitského islamu. Za moslimov sa však nepovažujú. Žijú prevažne v Libanone, Izraeli a Sýrii vrátane Izraelom anektovaných Golanských výšin.