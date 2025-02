USA označili osem drogových kartelov za teroristické organizácie

Washington 19. februára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa označila osem latinskoamerických zločineckých organizácií za zahraničné teroristické organizácie. Uviedla to v stredu vláda v oznámení Národného archívu, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



Americký prezident hneď po januárovej inaugurácii podpísal nariadenie, na základe ktorého umožnil definovať drogové kartely ako zahraničné teroristické organizácie.



Podľa oznámenia zverejneného v stredu sa medzi týmito organizáciami nachádzajú venezuelský zločinecký gang Tren de Aragua, gang MS-13 zo Salvádora alebo mexický drogový kartel Sinaloa. Dokument, na základe ktorého budú tieto organizácie vyhlásené za zločinecké, bude zverejnený vo štvrtok vo Federálnom registri, píše AP.



Označenie "zahraničná teroristická organizácia" je podľa agentúry AP nezvyčajné. Dôvodom je použitie označenia terorista, ktoré je obvykle vyhradené pre skupiny ako al-Káida či Islamský štát, ktoré využívajú násilie na politické ciele, nie pre zločinecké skupiny zamerané na peniaze, ako sú práve latinskoamerické kartely.



Trumpova administratíva však tvrdí, že dôvodom na takéto označenie týchto skupín sú ich medzinárodné prepojenia a operácie vrátane obchodovania s drogami, pašovania migrantov a násilných útokov s cieľom rozšíriť svoje územie.



Kritici však tento krok vnímajú za zbytočne rozsiahly a tvrdý, píše AP. Tvrdia že by mohol poškodiť vzťahy a ochromiť obchod s krajinami Latinskej Ameriky. Podniky, banky a nakupujúci by sa mohli obávať možného trestného stíhania v USA, ak by vedome či nevedome uskutočnili akékoľvek transakcie, ktoré sa dotýkajú sveta kartelov. Kartely totiž prenikli do mexickej ekonomiky a okrem obchodu s drogami a pašovaním migrantov bojujú aj o kontrolu nad obchodom s avokádom v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. V minulosti už takéto opatrenia zo strany USA ohrozili celkový dovoz potravín do krajín.



Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová minulý mesiac v reakcii na Trumpovo nariadenie vyhlásila, že Mexiko bude brániť svoju suverenitu a nezávislosť a zároveň sa bude usilovať o koordináciu. Dodala, že proti kartelom chcú bojovať všetci, USA na svojom území a Mexiko na svojom.