USA označili pozastavenie spolupráce Iránu s MAAE za neakceptovateľné

Washington 3. júla (TASR) - Pozastavenie spolupráce Iránu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) je podľa hovorkyne amerického ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceovej neakceptovateľné. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



„Použijeme slovo neakceptovateľné. To, že sa Irán rozhodol pozastaviť spoluprácu s MAAE v čase, keď má príležitosť zmeniť smerovanie a vybrať si cestu mieru a prosperity je neakceptovateľné,“ povedala Bruceová na stredajšom tlačovom brífingu vo Washintone.



MAAE je medzinárodná organizácia patriaca pod OSN, so sídlom vo Viedni, ktorá iránsky jadrový program dlhodobo monitorovala. Iránsky parlament schválil zákon o pozastavení spolupráce s ňou v dôsledku izraelských a amerických útokov na iránske jadrové zariadenia.



Spojené štáty zmienenými útokmi priamo zasiahli do konfliktu Iránu s Izraelom, ktorý spustil svoje operácie 13. júna s deklarovaným cieľom zabrániť Teheránu vyrobiť jadrové zbrane. Irán taký zámer popiera a na izraelské údery reagoval odvetnými raketovými a dronovými útokmi. Americký prezident Donald Trump 24. júna, a síce niekoľko dní po útokoch USA, oznámil, že Izrael a Irán pristúpili na prímerie.



Ako pri prijímaní predmetného zákona o MAAE ozrejmil predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf, zamestnanci tejto agentúry OSN nebudú po novom môcť vstúpiť do Iránu a vykonávať inšpekcie v iránskych jadrových zariadeniach, až kým MAAE nedokáže zaručiť bezpečnosť zariadení a mierovú jadrovú činnosť.



Kálíbáf na vysvetlenie dodal, že „Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, ktorá odmietla čo i len okrajovo odsúdiť útok na iránske jadrové zariadenia, takto zapredala svoju medzinárodnú dôveryhodnosť. Iránska organizácia pre atómovú energiu (AEOI) preto pozastaví svoju spoluprácu s MAAE, kým nebude bezpečnosť jadrových zariadení zaručená“.