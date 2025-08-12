Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
USA označili separatistov v Balúčistáne za teroristickú organizáciu

Na snímke z videa sú ľudia po útoku BLA na vlak, ktorý išiel z Quetty do severnej časti mesta Peshawar v okrese Bolan v juhozápadnej pakistanskej provincii Balochistan, 12. marca 2025. Foto: TASR/AP

Ministerstvo zahraničných vecí k tomuto kroku pristúpilo v čase, keď prezident USA Donald Trump zintenzívňuje vzťahy s Pakistanom.

Autor TASR
Washington 12. augusta (TASR) - Spojené štáty v pondelok označili pakistanskú separatistickú militantnú skupinu Balúčistanská oslobodzovacia armáda (BLA) za zahraničnú teroristickú organizáciu. Podpora tejto týchto militantov v Spojených štátoch preto bude trestným činom. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Ministerstvo zahraničných vecí k tomuto kroku pristúpilo v čase, keď prezident USA Donald Trump zintenzívňuje vzťahy s Pakistanom. Podľa šéfa americkej diplomacie Marca Rubia zaradenia BLA na zoznam teroristických organizácie „preukázaním záväzku Trumpovej vlády bojovať proti terorizmu“.

BLA je najsilnejšou a najvplyvnejšou povstaleckou skupinou v pakistanskej oblasti hraničiacej s Afganistanom a Iránom. Jej cieľom je odštiepiť provinciu od zvyšku Pakistanu. Pakistanská vláda z podpory BLA opakovane obvinila Indiu, čo Naí Dillí odmieta.

Militanti obviňujú úrady v Islamabade z rozkrádania nerastného bohatstva Balúčistanu. Pakistanská vláda sa zas podľa Reuters obzvlášť obáva, že útoky BLA ohrozia zahraničné investície, najmä zo strany Číny, ktorá v Pakistane investuje miliardy dolárov.
