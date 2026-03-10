< sekcia Zahraničie
USA označili sudánske Moslimské bratstvo za teroristickú skupinu
Autor TASR
Washington 10. marca (TASR) – Spojené štáty v pondelok zaradili sudánsku odnož Moslimského bratstva k teroristickým organizáciám, s platnosťou od nadchádzajúceho týždňa, a obvinili ju zo získavania podpory z Teheránu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Sudánske Moslimské bratstvo používa proti civilistom metódy nekontrolovateľného násilia, aby podkopalo snahy o vyriešenie konfliktu v Sudáne a presadilo svoju násilnú islamistickú ideológiu,“ uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení.
Podľa rezortu americkej diplomacie bratstvo „poskytlo do vojny v Sudáne viac ako 20.000 bojovníkov, z ktorých mnohí prešli výcvikom a získali ďalšiu podporu od Iránskych islamských revolučných gárd“. Moslimské bratstvo tiež vykonalo podľa ministerstva v Sudáne hromadné popravy v oblastiach pod jeho kontrolou.
Irán, riadený šiitskými duchovnými, a Moslimské bratstvo, ktoré je sunnitskou organizáciou, v minulosti poskytovali podporu sudánskej armáde. Tá už takmer tri roky vedie občiansku vojnu proti polovojenským Silám rýchlej podpory (RSF). Boje si doteraz vyžiadali desaťtisíce životov, vysídlili viac ako 11 miliónov ľudí a uvrhli viaceré oblasti krajiny na pokraj hladomoru.
Moslimské bratstvo vzniklo v Egypte v roku 1928 a pôsobí vo viacerých krajinách. Jeho kritici tvrdia, že ide o teroristickú skupinu. Hnutie však vyhlasuje, že sa pred desaťročiami verejne zrieklo násilia a presadzuje svoju islamistickú víziu mierovými prostriedkami. Je zakázané v Egypte alebo Saudskej Arábii a k rovnakému kroku sa minulý rok v apríli uchýlila aj jordánska vláda.
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v januári označila niekoľko odnoží bratstva za teroristické organizácie vrátane pobočky v Egypte, Jordánsku a Libanone.
