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USA oznámili humanitárnu pomoc pre Nepál vo výške 3,6 milióna dolárov
Po stredajšej povodni orgány hlásia 682 mŕtvych a nezvestných je naďalej takmer 3000 ľudí vrátane stoviek cudzincov.
Autor TASR
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Washington 30. augusta (TASR) - Spojené štáty v sobotu oznámili, že poskytnú Nepálu, ktorý tento týždeň zasiahla ničivá prívalová povodeň, humanitárnu pomoc vo výške 3,6 milióna dolárov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Spojené štáty stoja pri obyvateľoch Nepálu a poskytujú život zachraňujúcu humanitárnu pomoc v hodnote viac než 3,6 milióna dolárov vrátane núdzovej potravinovej pomoci na obdobie až troch mesiacov pre 10.000 domácností zasiahnutých povodňami,“ uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí na sieti X.
Po stredajšej povodni orgány hlásia 682 mŕtvych a nezvestných je naďalej takmer 3000 ľudí vrátane stoviek cudzincov. Medzi nezvestnými je tiež 45 vojakov nepálskej armády, 40 policajtov a 19 imigračných a colných úradníkov.
Stanica ABC News s odvolaním sa na nepálsky úrad pre riadenie katastrof informovala, že dosiaľ sa podarilo zachrániť najmenej 7514 ľudí vrátane 227 cudzincov.
Nepálska armáda v sobotu uviedla, že sa jej podarilo zaviesť potrubie do tunela v areáli vodnej elektrárne Trishuli 3A, kde sú podľa predpokladov uväznení pracovníci.
„Už sme začali vháňať vzduch malým otvorom a teraz začneme s výkopovými prácami a vyšleme dovnútra záchranný tím,“ uviedol vo vyhlásení minister vnútra Sudan Gurung.
V takýchto tuneloch môže byť podľa AFP uväznených až 100 pracovníkov.
„Spojené štáty stoja pri obyvateľoch Nepálu a poskytujú život zachraňujúcu humanitárnu pomoc v hodnote viac než 3,6 milióna dolárov vrátane núdzovej potravinovej pomoci na obdobie až troch mesiacov pre 10.000 domácností zasiahnutých povodňami,“ uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí na sieti X.
Po stredajšej povodni orgány hlásia 682 mŕtvych a nezvestných je naďalej takmer 3000 ľudí vrátane stoviek cudzincov. Medzi nezvestnými je tiež 45 vojakov nepálskej armády, 40 policajtov a 19 imigračných a colných úradníkov.
Stanica ABC News s odvolaním sa na nepálsky úrad pre riadenie katastrof informovala, že dosiaľ sa podarilo zachrániť najmenej 7514 ľudí vrátane 227 cudzincov.
Nepálska armáda v sobotu uviedla, že sa jej podarilo zaviesť potrubie do tunela v areáli vodnej elektrárne Trishuli 3A, kde sú podľa predpokladov uväznení pracovníci.
„Už sme začali vháňať vzduch malým otvorom a teraz začneme s výkopovými prácami a vyšleme dovnútra záchranný tím,“ uviedol vo vyhlásení minister vnútra Sudan Gurung.
V takýchto tuneloch môže byť podľa AFP uväznených až 100 pracovníkov.