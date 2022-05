USA: Oznámili laureátov Pulitzerových cien

New York 9. mája (TASR) - Tohtoročným laureátom prestížnej novinárskej Pulitzerovej ceny v hlavnej kategórii "služba pre verejnosť" sa stal americký denník The Washington Post za spravodajské pokrývanie útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Denník The New York Times dostal cenu v kategórii medzinárodného spravodajstva za články o amerických útokoch dronmi na Blízkom východe, ktoré si vyžiadali životy civilistov.



Za investigatívne spravodajstvo porota ocenila denník The Tampa Bay Times za sériu článkov o robotníkoch závodu na recykláciu batérii a o obyvateľoch žijúcich v jeho okolí, ktorí boli vystavení vysokej úrovni olova. Denník podrobne zaznamenal, ako firma používala nevhodné zariadenie a budova nebola dostatočne vetraná, píše AP.



Medzi ďalšími ocenenými boli aj denníky The Kansas City Star za komentáre, Miami Herald v kategórii mimoriadnych správ a Houston Chronicle za najlepší úvodník (editorial writing).



Mená všetkých ocenených oznámili v pondelok na pôde Kolumbijskej univerzity v New Yorku.



Pulitzerove ceny sa udeľujú od roku 1917 a sú považované za najprestížnejšie ocenenia v oblasti žurnalistiky v USA. V súčasnosti obsahujú 22 kategórií – okrem 15 novinárskych aj napríklad hudbu, poéziu, divadlo či literatúru. Ich zakladateľom bol americký novinár maďarského pôvodu Joseph Pulitzer. Finančnú odmenu 15.000 dolárov získa víťaz v každej kategórii okrem kategórie služba pre verejnosť, kde je odmenou zlatá medaila.



Najčastejšie oceňovaným médiom je americký denník The New York Times, ktorý toto ocenenie dostal celkovo 132-krát.