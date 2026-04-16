< sekcia Zahraničie
USA oznámili nové sankcie voči iránskemu ropnému priemyslu
Nové opatrenia sa zameriavajú na ropnú prepravnú infraštruktúru a postihujú viac ako 20 osôb.
Autor TASR
Washington 16. apríla (TASR) – Spojené štáty v noci na štvrtok oznámili sprísnenie sankcií voči iránskemu ropnému sektoru, ktoré súvisí s pretrvávajúcim uzavretím Hormuzského prielivu zo strany Teheránu, informovala agentúra AFP.
Nové opatrenia sa zameriavajú na ropnú prepravnú infraštruktúru a postihujú viac ako 20 osôb, spoločností a lodí napojených na sieť obchodníka s ropou Mohammada Hosejna Šamcháního, uviedlo americké ministerstvo financií.
Šamchání je synom bezpečnostného činiteľa Alího Šamcháního, ktorý bol poradcom iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího. Podľa USA boli obaja - Alí Šamchání i Alí Chameneí - zabití 28. februára, v prvý deň americko-izraelských útokov a na začiatku vojny na Blízkom východe.
Americké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom stanovisku uviedlo, že Spojené štáty konajú s cieľom rozhodne obmedziť schopnosť Iránu vytvárať príjmy v čase, keď sa snaží držať Hormuzský prieliv ako rukojemníka.
Irán totiž v odvete za vojenské operácie USA a Izraela fakticky uzavrel Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou trasou pre prepravu ropy a plynu. Spojené štáty v tejto situácii od pondelka pokračujú v námornej blokáde iránskych prístavov.
Americké ministerstvo financií zároveň v utorok oznámilo, že nepredĺži dočasnú výnimku zo sankcií, ktorá umožňovala predaj iránskej ropy už prepravovanej po mori. Toto opatrenie malo zmierniť tlak na ceny ropy, ktoré v dôsledku vojny prudko vzrástli.
USA tvrdia, že sieť Šamcháníovcov pôsobiaca v Iráne a Spojených arabských emirátoch obchádza sankcie prostredníctvom zdanlivo legálnych konzultačných a prepravných spoločností, ktoré riadia jej flotilu.
Sankcie na viaceré subjekty napojené na túto sieť Washington uvalil už vlani.
Ministerstvo financií zároveň oznámilo sankcie aj voči Iráncovi Sejedovi Najemajímu Badroddínovi Músavímu, ktorého označilo za finančníka libanonského hnutia Hizballáh podporovaného Iránom. Reštrikcie boli prijaté aj voči trom spoločnostiam zapojeným do schémy prania špinavých peňazí pri predaji iránskej ropy výmenou za venezuelské zlato.
