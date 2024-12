USA oznámili novú vojenskú pomoc Ukrajine za 988 miliónov dolárov

Washington 7. decembra (TASR) — Spojené štáty v sobotu ohlásili ďalší balík vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote 988 miliónov dolárov (944 miliónov eur) určený na nákup nových zbraní a vybavenia pre Ukrajinu čeliacu invázii ruských síl. Finančné prostriedky budú použité na nákup munície pre raketomety HIMARS a bezpilotných lietadiel, ako aj náhradných dielov pre delostrelectvo, tanky a obrnené vozidlá. Informovala o tom agentúra Reuters odvolávajúca sa na ministerstvo obrany USA.



Uvedená pomoc nebude pochádzať zo zásob americkej armády. Organizovaná je prostredníctvom programu USAI (Ukraine Security Assistance Initiative) patriaceho pod Pentagón, cez ktorý americká vláda objednáva vojenskú techniku pre Ukrajinu od zbrojárskych firiem.



USA sú v súčasnosti najväčším finančným a vojenským podporovateľom Ukrajiny v jej vojne proti ruským inváznym silám. Len nedávno, 2. decembra, americký minister zahraničných vecí Antony Blinken predstavil balík pomoci Ukrajine v hodnote 725 miliónov dolárov, ktorý zahŕňa rakety Stinger, muníciu pre raketomety HIMARS, delostrelecké granáty kalibru 155 mm a 105 mm, drony a nášľapné míny.



Od začiatku invázie ruských síl vo februári 2022 poskytli USA Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote viac ako 62 miliárd dolárov.



Novozvolený americký prezident Donald Trump, ktorý sa úradu ujme 20. januára, v predvolebnej kampani avizoval, že plánuje masívne znížiť podporu Kyjevu. Opakovane tiež ubezpečoval, že vojnu na Ukrajine rýchlo ukončí, no nekonkretizoval, ako sa to stane.



Vláda odchádzajúceho amerického prezidenta Joea Bidena sa netají, že pred príchodom Trumpa do Bieleho chce Ukrajine poskytnúť čo najväčšiu podporu.