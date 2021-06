USA oznámili plán za 3,2 miliardy dolárov na vývoj antivirotík

Washington 17. júna (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena vo štvrtok oznámila, že vyčlení 3,2 miliardy dolárov na urýchlenie vývoja antivirotických liečiv proti ochoreniu COVID-19, ako aj na objavy nových liečiv voči obdobným vírusom, ktoré majú potenciál stať sa v budúcnosti pandemickými. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Plán s názvom Antivirotický program pre pandémie bude financovaný z amerického záchranného plánu, čo je balík v hodnote 1,9 bilióna dolárov, ktorý v marci schválil Kongres.



"Antivirotiká sú dôležitým doplnkom k existujúcim vakcínam, najmä pre jednotlivcov s určitými zdravotnými problémami, ktoré ich môžu vystaviť väčšiemu riziku, pre tých, ktorých možno vakcíny až tak dobre neochránia," povedal novinárom hlavný odborný poradca prezidenta pre pandémiu Anthony Fauci.



Antivirotikum môže pôsobiť aj ako dôležitá súčasť ochrany proti novým objavujúcim sa variantom koronavírusu, voči ktorým nemusia byť súčasné vakcíny účinné, dodal Fauci.



Program pomôže urýchliť klinické testovanie perorálnych antivirotík vo forme piluliek, ktoré sú v súčasnosti rôznych fázach vývoja. Takými sú napríklad antivirotikum molnupiravir od farmaceutickej spoločnosti Merck, či liečivá vyvíjané firmami Pfizer a Atea-Roche.



Tieto antivirotiká vo forme piluliek by sa potom mali užívať veľmi skoro po nakazení, aby sa zabránilo tomu, že choroba prepukne a postúpi do závažného štádia. Zámerom je, aby proti covidu pôsobili podobne, ako pôsobí liečivo Tamiflu pri chrípke.



Druhým hlavným bodom Antivirotického programu je pracovať na objavoch nových antivirotík, a to nielen proti novému koronavírusu, ale aj proti ďalším vírusom, z ktorých by mohla vzniknúť pandémia.