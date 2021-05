USA oznámili Rusku, že sa znovu nepripoja k Zmluve o otvorenom nebi

Washington 27. mája (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena informovala vo štvrtok Rusko, že sa znovu nepripojí k Zmluve o otvorenom nebi, aj keď sa obe strany pripravujú na budúcomesačný summit svojich lídrov. Napísala to tlačová agentúra AP s tým, že ide o kľúčovú zmluvu o kontrole zbraní.



Predstavitelia USA uviedli, že námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Wendy Shermanová informovala Rusov, že administratíva sa rozhodla nepristúpiť znova k Zmluve o otvorenom nebi (Treaty on Open Skies), ktorá umožňovala prieskumné lety nad vojenskými zariadeniami v oboch krajinách, ale bývalý prezident Donald Trump od nej odstúpil.



Štvrtkové rozhodnutie znamená, že v platnosti zostane len jedna hlavná zmluva o kontrole zbraní medzi oboma jadrovými mocnosťami – Zmluva New START. Trump neurobil nič pre predĺženie tejto zmluvy, ktorá mala vypršať začiatkom tohto roka, ale Bidenova administratíva po svojom nástupe urýchlene prikročila k jej predĺženiu o päť rokov a začala prehodnocovať aj odstúpenie od Zmluvy o otvorenom nebi.



Spomínaní nemenovaní predstavitelia uviedli, že toto prehodnocovanie sa skončilo a že Shermanová vo štvrtok informovala námestníka ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Riabkova o rozhodnutí USA nevrátiť sa k Zmluve o otvorenom nebi.



Tento krok prichádza len niekoľko týždňov pred summitom prezidenta Bidena a ruského lídra Vladimira Putina, ktorý sa má konať 16. júna v Ženeve vo Švajčiarsku. Obaja sa budú snažiť nájsť spoločnú pôdu v čase prudkého zhoršenia vzájomných vzťahov, ktoré klesli na najnižšiu úroveň za celé desaťročia.



Účelom Zmluvy o otvorenom nebi bolo vybudovať dôveru medzi Ruskom a Západom, a to tak, že vyše tridsiatim signatárom zmluva umožňovala vykonávať prieskumné lety nad územím každého z nich a zhromažďovať informácie o ozbrojených silách a aktivitách.



Na základe zmluvy sa od roku 2002, keď vstúpila do platnosti, vykonalo vyše 1500 letov zameraných na posilňovanie transparentnosti – lety umožnili aj monitorovať plnenie dohôd o kontrole zbraní či ďalších zmlúv.